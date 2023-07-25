Мексиканский «Атлас» упомянул Геббельса в твите с критикой судейства. Позже пост удалили с извинениями: «Из-за этого режима человечество пережило один из самых темных периодов»

Мексиканский клуб извинился за то, что упомянул Йозефа Геббельса, говоря об офсайде.

«Атлас» возмутило решение арбитров в матче Кубка лиг против «Нью-Йорк Сити» (1:0), который состоялся в ночь с воскресенья на понедельник.

Мексиканский клуб опубликовал скриншот момента, в котором судьи не зафиксировали офсайд у игроков «Нью-Йорка», и написал: «Очевиднейший момент, это офсайд. Прискорбно, что «инфлюэнсеры» и «аналитики» манипулируют, придумывая идеи о «предполагаемой помощи». Но мы помним, что сказал Геббельс, нацистский министр пропаганды (правая рука Гитлера), здесь это прекрасно применимо: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».

Затем «Атласу» пришлось удалить эту публикацию и извиниться.

«Мы глубоко сожалеем в связи с использованием ненужной отсылки в опубликованном твите. Мы отрицаем и выступаем против ценностей, олицетворявших режим, из-за которого человечество пережило один из самых темных периодов», – сказано в сообщении клуба.

Кроме того, «Атлас» проведет расследование, чтобы выяснить, почему такой пост вообще был опубликован.

Отметим, что Геббельс, скорее всего, не говорил упомянутую фразу про ложь. Ее в ином виде употреблял Адольф Гитлер.

Кубок лиг разыгрывают клубы из чемпионата Мексики и МЛС, каждую лигу представляют по четыре команды, распределенные по двум группам. По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф.

Следующую игру в Кубке лиг «Атлас» проведет 30 июля – против «Торонто».