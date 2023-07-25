Мексиканский «Атлас» упомянул Геббельса в твите с критикой судейства. Позже пост удалили с извинениями: «Из-за этого режима человечество пережило один из самых темных периодов»

Теги происшествия судьи высшая лига Мексика Атлас Нью-Йорк Сити соцсети история Футбол

Мексиканский клуб извинился за то, что упомянул Йозефа Геббельса, говоря об офсайде.

«Атлас» возмутило решение арбитров в матче Кубка лиг против «Нью-Йорк Сити» (1:0), который состоялся в ночь с воскресенья на понедельник.

Мексиканский клуб опубликовал скриншот момента, в котором судьи не зафиксировали офсайд у игроков «Нью-Йорка», и написал: «Очевиднейший момент, это офсайд. Прискорбно, что «инфлюэнсеры» и «аналитики» манипулируют, придумывая идеи о «предполагаемой помощи». Но мы помним, что сказал Геббельс, нацистский министр пропаганды (правая рука Гитлера), здесь это прекрасно применимо: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».

Затем «Атласу» пришлось удалить эту публикацию и извиниться.

«Мы глубоко сожалеем в связи с использованием ненужной отсылки в опубликованном твите. Мы отрицаем и выступаем против ценностей, олицетворявших режим, из-за которого человечество пережило один из самых темных периодов», – сказано в сообщении клуба.

Кроме того, «Атлас» проведет расследование, чтобы выяснить, почему такой пост вообще был опубликован.

Отметим, что Геббельс, скорее всего, не говорил упомянутую фразу про ложь. Ее в ином виде употреблял Адольф Гитлер.

Кубок лиг разыгрывают клубы из чемпионата Мексики и МЛС, каждую лигу представляют по четыре команды, распределенные по двум группам. По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф.

Следующую игру в Кубке лиг «Атлас» проведет 30 июля – против «Торонто».

13 комментариев

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sbvinn
https://youtu.be/QV7GEYXFzKc?t=906
+5
-2
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OldRedWhite
Осталось им ещё Адольфо Гайча по прозвищу El Fuhrer купить у ЦСКА !
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Why always me?!
В рпл с зенитом также. Придумали удаление и все доказывают что нарушение тянуло на удаление.
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Антимосковский
то, что это сказал нацист, как-то отменяет правильность высказывания? гитлер и геббельс еще и воду пили и воздухом дышали, да гитлер еще и мясо не ел, камень в огород вегетарианцев? очень глупо стигматизировать любое нейтральное упоминание исторических личностей, ведь не было реабилитации нацизма в высказывании представителей клуба, а само существование геббельса и нацизма никак нельзя поставить им в вину, потому глупо запрещать упоминание того, что действительно имело место в истории.
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+1
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Redmurza
Ответ sbvinn
https://youtu.be/QV7GEYXFzKc?t=906
Классный момент :D И это к слову тоже не его цитата)
+2
-2
0
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sbvinn
Ответ Redmurza
Классный момент :D И это к слову тоже не его цитата)
Я думаю, Василию простительно ))
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Verhovn
Ответ Антимосковский
то, что это сказал нацист, как-то отменяет правильность высказывания? гитлер и геббельс еще и воду пили и воздухом дышали, да гитлер еще и мясо не ел, камень в огород вегетарианцев? очень глупо стигматизировать любое нейтральное упоминание исторических личностей, ведь не было реабилитации нацизма в высказывании представителей клуба, а само существование геббельса и нацизма никак нельзя поставить им в вину, потому глупо запрещать упоминание того, что действительно имело место в истории.
Стигматизировать.. это мне понравилось.
В общем, хорошо. Однозначно лайк!))
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