Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » обыграла « » со счетом 1:0.

В добавленное время 2-го тайма получил желтую карточку после потасовки.

После этого эпизода Клаудиньо схватил за рукав футболки и начал спорить с ним. 21-летний хавбек «Балтики» в ответ указал на табло стадиона и несколько раз посоветовал бразильцу посмотреть на счет.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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