Лазарев посоветовал Клаудиньо посмотреть на счет. У 21-летнего хавбека «Балтики» и бразильца из «Зенита» была стычка в конце игры
Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча.
В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» обыграла «Зенит» со счетом 1:0.
В добавленное время 2-го тайма Клаудиньо получил желтую карточку после потасовки.
После этого эпизода Клаудиньо схватил Лазарева за рукав футболки и начал спорить с ним. 21-летний хавбек «Балтики» в ответ указал на табло стадиона и несколько раз посоветовал бразильцу посмотреть на счет.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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1. Балтика — 9 очков
2. Зенит — 6 очков)
А Балтика сегодня красавцы , в конце феериили прям
Герасимец, Кульков, Попович…
Балтика в порядке, но не хватает мастерства в штрафной.
Один на эмоциях сбивает и языком чешет,а молодой мог бы не поддаваться на провокации.
Игра бездарная.Счёт второстепенен.