Лазарев посоветовал Клаудиньо посмотреть на счет. У 21-летнего хавбека «Балтики» и бразильца из «Зенита» была стычка в конце игры

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Клаудиньо Владислав Лазарев 2001 Футбол

Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» обыграла «Зенит» со счетом 1:0.

В добавленное время 2-го тайма Клаудиньо получил желтую карточку после потасовки.

После этого эпизода Клаудиньо схватил Лазарева за рукав футболки и начал спорить с ним. 21-летний хавбек «Балтики» в ответ указал на табло стадиона и несколько раз посоветовал бразильцу посмотреть на счет.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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111 комментариев

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Makeav
Ответ Denis Pronin
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Ну глянет:

1. Балтика — 9 очков
2. Зенит — 6 очков)
+270
-21
+249
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Александр Беляков
Клаудинь после матча показал ему зарплату ведомость и осадил юнца))
+186
-38
+148
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Balt39
Ответ Denis Pronin
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Значит все-таки зацепило..... Его тоже зацепило, когда он уходил в центре, а Клаудиньо снёс его. Вендел как психовал и Гузине высказывал у флажка. Вы можете сколько угодно сетовать на место в таблице, но сегодня Калининград был лучше, а вашим бразильцам нужно нервишки подлечить
+84
-8
+76
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Александр Беляков
После игры они наверняка пожали руки. Никто не любит проигрывать.
А Балтика сегодня красавцы , в конце феериили прям
+79
-11
+68
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ЖУЛИК
Аха ха красавчик пацан
+74
-13
+61
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Артем Мальчиков
Заметил-вся страна получает порцию радости от поражений Зенита, что когда Динамо выиграло, сейчас Балтика порадовала. Спасибо, Калининград!
+50
-12
+38
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Ветер
Ответ Александр Беляков
Клаудинь после матча показал ему зарплату ведомость и осадил юнца))
Ну бразильцу наверняка обидно проигрывать юнцу, который получает в десятки раз меньше него. Мощная такая "оплеуха" для самооценки. )))
+44
-7
+37
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Дима Чумаченко
Ответ Алешка Терминатор
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Алёша ты, Алёша
+29
-3
+26
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Ростов-на-Дону
Пацан молодец, а клаудинья просто отвратительный тип.
+37
-15
+22
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Nikitooki
Ответ averalex030@gmail.com
пусть клаудинье запомнит,потом ему в чемпионате скажет )
Он даже вроде специально номер посмотрел, в чемпионате припомнит 😂🤣😂
+26
-9
+17
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Bul.Bul
Может быть и дерзко, но парень молодец хотя бы в том, что не дал себя в обиду. Психологически важный для него момент
+15
-1
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Карпов Стас
Ответ Кирилл Рыбаков
Посоветую ему посмотреть на табло в конце матча с Зенитом в РПЛ
Горит?
+19
-6
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Oleg Pepel
Клаву пора осадить, очень много балаболит из матча в матч. Вадика Евсеева не хватает или Сережи Горлуковича.
+18
-7
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Ndrew
А потом подошёл Вендел и дал информационную справку по действующему чемпионству. Забавный момент)
+19
-9
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Карпов Стас
Влад красава!
+12
-3
+9
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achrustalev
Да уж, Балтика сегодня красиво раскатала сборную Бразилии.
+19
-10
+9
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averalex030@gmail.com
пусть клаудинье запомнит,потом ему в чемпионате скажет )
+30
-23
+7
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Николай Кошкин
Ответ ТрактоПоктер
По этому поводу вспомнился матч домашний с торпедо, год вроде 1998 Болельщики торпедо пели песню : Посмотри на табло когда был счёт 0-2 в их пользу А потом в последние 20 минут матча Зенит три забил - это было незабываемо)
1997)
Герасимец, Кульков, Попович…
+7
-1
+6
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Андрей Куликовский
Момент описан не полностью. После слов Лазарева подошёл Вендел и показал ему на эмблему Зенита с двумя звёздами, после чего Лазарев быстро успокоился.
+19
-15
+4
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Nikitooki
Ответ Ivan Petrov
Какая страна? Откуда ты про всю страну знаешь,если Купчино своё не разу не покидал
Спроси у своего товарища, вещающего за всю страну 😂🤣😂🤡
+4
0
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мутятя
Типа по Бодрову. Лазарев. - Вот Клаудиньо у тебя много денег, но правды нет. Не веришь? Посмотри на табло.)
+5
-1
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Saveliy Ivanov
Ответ Ален Делон
Мне кажется,что оба перегибают. Один на эмоциях сбивает и языком чешет,а молодой мог бы не поддаваться на провокации. Игра бездарная.Счёт второстепенен.
у Зенита — да, бездарная.
Балтика в порядке, но не хватает мастерства в штрафной.
+4
0
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Кирилл Рыбаков
Ответ Карпов Стас
Горит?
Нет. Балтика по делу выиграла. По спортивному были наглее, соперника не боялись, да и моментов больше создали. А вообще давно ждал Калининград в РПЛ
+8
-4
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укротитель троллей
хорошо попустил )) началась бразильская истерика , что звёздами начали козырять )))
+8
-5
+3
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Ален Делон
Мне кажется,что оба перегибают.
Один на эмоциях сбивает и языком чешет,а молодой мог бы не поддаваться на провокации.
Игра бездарная.Счёт второстепенен.
+10
-7
+3
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