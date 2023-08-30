Роналду после отмены гола «Аль-Шабабу»: «Всегда против меня, #####!»

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд брань контент Футбол

Криштиану Роналду резко отреагировал на отмену своего гола.

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Шабабом» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:0). В этой игре Роналду забил два гола с пенальти и отдал результативный пас. 

На 20-й минуте, при счете 1:0, Роналду поразил ворота соперников, пробив головой после углового. Однако гол был отменен после того, как главный арбитр матча посмотрел повтор момента на мониторе. Судья решил, что португалец перед прыжком толкнул соперника и тем самым нарушил правила. 

Криштиану был разочарован отменой гола и крикнул: «Всегда против меня, ##### (черт возьми – Sports.ru)!»

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93 комментария

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Vićtor Diaź
Капитанскую повязку не выбросил?
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DVS1
И заплакал
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werowolf-gears
Говорит человек забивший из офсайдов и левых пенок под сотню голов
+72
-34
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Пирс Морган
Ответ Vićtor Diaź
Капитанскую повязку не выбросил?
Новое интервью не за горами
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VERBLYUD
Когда в плей-офф ЛЧ засчитывали голы с двухметровых офсайдов, тоже были против него?
+38
-16
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Фанат спорта01
серьёзно,вы даже это опубликовали?
ладно бы он это сказал в интервью или в соцсетях.
+23
-7
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Заяцволк
Кашшаи: "Всегда ?? Как быстро ты меня забыл (("
+15
-4
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Гни свою́ линию
Говорят, и правило офсайда придумали специально против Криша
+16
-5
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Rus Donskoy
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мерзкий он все таки
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VERBLYUD
Ответ Фанат спорта01
серьёзно,вы даже это опубликовали? ладно бы он это сказал в интервью или в соцсетях.
Ну его персофаны каждый день пишут, что весь мир против Кришти. Похоже, Криштик читает их комменты)
+14
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Zed_patriot
Согласен полностью! Вот если ФИФА назначила бы хоть одну пенку в плей-офф ЧМ, то Кринжу не пришлось бы заканчивать позорником с 0+0 за 16 лет...
+13
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kos.vohrt
Ответ VERBLYUD
что такое "месе"?
Человеку Месси так сильно жизнь испортил, что он даже фамилию его коверкает. Может, девушку увёл. Может, оскорбил при одноклассниках. Непонятно, но что-то очень серьёзное, раз такая ненависть к нему. Бедняга, жалко даже его.
+7
-2
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6tspey7tb5
Рвение забивать голы это конечно похвально, но как он уже надоел.
+6
-1
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devil4ever
Волосами-то не прочуял, какие претензии?
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-2
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Men77
Ответ Leon Betov
Лионель Месси после провала на Копе 2019: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого» "это другое" вошло в чат
даже в этом сравнении (неважно кто прав или нет), один говорит про команду, другой про себя любимого🤣
+5
-2
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Фанат Лионеля Месси
В следующий раз надо будет 5 пенок назначить:)
+9
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Иван Лапин
Ответ Фанат спорта01
серьёзно,вы даже это опубликовали? ладно бы он это сказал в интервью или в соцсетях.
Роналду - самый популярный игрок в истории, каждый чих публикуют
+5
-3
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Vlados 86
5diez против Кринжа
+2
0
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VERBLYUD
Ответ yrok77
Комментарий удален модератором
что такое "месе"?
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-5
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Виктор Петров
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Ответ Веселый денек
прям как твоя кумирка, вероломно покинувшая сборную
Месси выиграл ЧМ, и за один ЧМ сделал больше чем кристинка за 20 лет, 0+0 в плей-офф на 5чм, есть вопросы?
+2
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Men77
Они опять играли сегодня или это старая новость?
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werowolf-gears
Ответ yrok77
лично считал?
В интернете прочитал
+13
-12
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Tiestorzn17
А голы с метровых офсайдов забыла кура?!
Позорище.
+1
0
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Aleksandr Dubovik
Ответ VERBLYUD
Когда в плей-офф ЛЧ засчитывали голы с двухметровых офсайдов, тоже были против него?
Да что там с двух - пятиметровых! Лично видел!
+5
-4
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Они хотят клин клином вышибить. Стали говорить, что Авейру это и есть футбол. 😄🤭..
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