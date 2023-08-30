Роналду после отмены гола «Аль-Шабабу»: «Всегда против меня, #####!»

Криштиану Роналду резко отреагировал на отмену своего гола.

« » одержал победу над « » в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:0). В этой игре Роналду забил два гола с пенальти и отдал результативный пас.

На 20-й минуте, при счете 1:0, Роналду поразил ворота соперников, пробив головой после углового. Однако гол был отменен после того, как главный арбитр матча посмотрел повтор момента на мониторе. Судья решил, что португалец перед прыжком толкнул соперника и тем самым нарушил правила.

был разочарован отменой гола и крикнул: «Всегда против меня, ##### (черт возьми – Sports.ru)!»

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