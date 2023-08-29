Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У Криштиану 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду забил во 2-м матче подряд.

Форвард «Аль-Насра» дважды с пенальти поразил ворота «Аль-Шабаба» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, на 41-й минуте португалец отдал голевой пас Садьо Мане.

На счету Криштиану, таким образом, 5 голов и 3 ассиста в 4 матчах в этом сезоне. В прошлом туре португалец сделал хет-трик.

Его статистика – здесь.

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46 комментариев

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Kuryanin
С пенальти - коронный, в пустые - похоронный.
+26
-9
+17
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Vinnipukh Vinni
Ответ Kuryanin
С пенальти - коронный, в пустые - похоронный.
В данном случае с пенальти коронный, с другого пенальти похоронный.
+22
-5
+17
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leon01
Ну с пенальти он мастак! Подарил бы арабчёнку, нее , он отдаст свою печёнку , но вот пендель никогда
+11
-4
+7
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Blaumerc
Ответ saynaraboy
Красавчик
когда криштибои называют его после каждого чиха красавчиком, реально убеждаешься что у его фанатов на первом месте не футбол, а просто статистика, внешний вид, стринги инстаграм и реклама.
а голы с метра в пустые, пенальти похоронный, просто допрлнение к облику.
+27
-20
+7
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itemme
Ответ Artem Piatkov
⭐ 5 ЛЧ, 5 ЗМ, ЧЕ и ЛН ⚽👌848+238 за карьеру (лучший бомбардир в истории футбола и в топ-15 ассистентов) 141+42 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 123+33 на уровне сборных (лучший по гол+пас) 🥇8 раз признавался игроком года в Италии, Испании и Англии, становился лучшим бомбардиром во всех 3 странах 5 раз 🥅 🎗️ Признан игроком века (в период 2001-2020) по версии Globe Soccer Awards 👍 Лучший футболист в истории футбола🐏🤴
Globe soccer awards😂😂
Парень, ты футбол по публикам смотришь?)
+12
-5
+7
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psixyec
Ответ Artem Piatkov
⭐ 5 ЛЧ, 5 ЗМ, ЧЕ и ЛН ⚽👌848+238 за карьеру (лучший бомбардир в истории футбола и в топ-15 ассистентов) 141+42 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 123+33 на уровне сборных (лучший по гол+пас) 🥇8 раз признавался игроком года в Италии, Испании и Англии, становился лучшим бомбардиром во всех 3 странах 5 раз 🥅 🎗️ Признан игроком века (в период 2001-2020) по версии Globe Soccer Awards 👍 Лучший футболист в истории футбола🐏🤴
У Криша 866 официально забито, а не 848.
+18
-11
+7
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saynaraboy
Красавчик
+18
-13
+5
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Blaumerc
Ответ psixyec
Величайший в истории, уже 4 гола в 2 играх! В прошлом сезоне за половину матчей почти лучшим бомбардиром стал, сейчас спокойно можно забрать этот статус с большим отрывом. Месси должен гордиться тем, что живёт в эпоху Криштиану – кто ещё из действующих игроков забил 866 голов за всю карьеру? Немыслимые цифры.
4 гола в 2 играх, и это показатель величия для кришнаитов?
понятно что на этом ресурсе есть своя секта, свои поклонники и любители инстаграмного.
но если вы 4 гола за 2 игры в лиге верблюдов ставите как аргумент в споре за лучшего в истории, это и есть подтверждение тому что кришнаитство это отдельная секта.
при чём вас становится всё меньше и меньше.
Месси играет в своё удовольствие, не соревнуется, не кричит что он открыл путь дорогу кому-то, спокойно отдаёт пенальти партнёрам, не гонится за статой.
А другой в пустыне бьёт и толкает людей, кричит на партнёров, истерит по поводу и без. Замыкает, и стабильно исполняет пенальти, а потом вы видите его стату и кричите что он лучший?
хотя большинство футбольных людей, тренеров и спортсменов в мире признали величие Месси. но у кришнаитов свой мир на спортсе.
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Джавез Тилл
Ответ Тамазик Хеладзе
Хочу чтобы Криш каждый свой гол забивал с пенальти до конца карьеры. Какие же весело будет наблюдать за полыханиями.
А пенальти сейчас норма, полторашка на ЧМ в пенальтиста переквалифицировался...
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Профессор из Кобхэма
Ответ psixyec
Величайший в истории, уже 4 гола в 2 играх! В прошлом сезоне за половину матчей почти лучшим бомбардиром стал, сейчас спокойно можно забрать этот статус с большим отрывом. Месси должен гордиться тем, что живёт в эпоху Криштиану – кто ещё из действующих игроков забил 866 голов за всю карьеру? Немыслимые цифры.
Месси практически столько же забил, правда сыграл на 150 матчей меньше.
Выиграл больше трофеев, в том числе индивидуальных. Выиграл ЧМ.

Нашему Рону такое и не снилось, увы(
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Степан Магаян
Ответ Тамазик Хеладзе
Хочу чтобы Криш каждый свой гол забивал с пенальти до конца карьеры. Какие же весело будет наблюдать за полыханиями.
Полыхание было,когда Месси забивал с пенальти на ЧМ,вот это мне понравилось
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Alex Rhea
в трёх матчах так-то, в первом туре не играл
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Блуждающий странник
Уровень СА после массовой закупки ниже плинтуса будет и на фоне нормальных футболистов это ещё заметнее. Местные играть не умеют, по итогу некогда неплохой по их меркам Аль-Шабаб в одну калитку проигрывает. Потери очков с аутсайдерами это скорее аномалия будет. 4 команды и 14 любителей, примерно так выглядит нынче чемпионат. Местные, которые хоть что-то на ЧМ показали в состав не будут проходить и вместо развития только деградация. Лучше бы купили по одной-две звезды во все клубы
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Guillermo
А можно ветку про Лигу чемпионов? Понимаю конечно, турнир не такой интересный, как кубок России или чемп саудов, но всё же
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Виктор Петров
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Ответ Artem Piatkov
⭐ 5 ЛЧ, 5 ЗМ, ЧЕ и ЛН ⚽👌848+238 за карьеру (лучший бомбардир в истории футбола и в топ-15 ассистентов) 141+42 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 123+33 на уровне сборных (лучший по гол+пас) 🥇8 раз признавался игроком года в Италии, Испании и Англии, становился лучшим бомбардиром во всех 3 странах 5 раз 🥅 🎗️ Признан игроком века (в период 2001-2020) по версии Globe Soccer Awards 👍 Лучший футболист в истории футбола🐏🤴
это клиника..
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Zenit2013
Ответ Человек1991
у Роналду в Аль Насре уже 6 левейших пенальти, и 10 голов практически в пустые ворота) какое же дикое позорище происходит в пустынной медиалиге.))
Несите изоленту, тут бобан порвался
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Александр Заиц
Ответ Профессор из Кобхэма
Месси практически столько же забил, правда сыграл на 150 матчей меньше. Выиграл больше трофеев, в том числе индивидуальных. Выиграл ЧМ. Нашему Рону такое и не снилось, увы(
Верно подмечено. У Криша, вроде, мячей на 20 больше чем у Месси, при том что последний сыграл гораздо меньше матчей и последние годы(в ПСЖ и в Интере) не пробивает пенальти.
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Gleb
Я не вижу Кубка Мира у Роналду
Лига Наций лучше. 😄
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Gleb
Ответ psixyec
Величайший в истории, уже 4 гола в 2 играх! В прошлом сезоне за половину матчей почти лучшим бомбардиром стал, сейчас спокойно можно забрать этот статус с большим отрывом. Месси должен гордиться тем, что живёт в эпоху Криштиану – кто ещё из действующих игроков забил 866 голов за всю карьеру? Немыслимые цифры.
Я не вижу Кубка Мира у Роналду
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ВасилийАлибабаевич
Ответ King_X
На ЧМ вдруг голы с метра и пенальти перестали быть зашкваром у мессибоев)) И голы в плей-офф, до щедрых пенок на этом ЧМ, не были для фанатов Лео показателем, вы тут жилы рвали, мол, даже у Дзюбы есть такое, ни о чем не говорит)) а теперь вдруг это главный индикатор, лол
Авейру ещё не дорос даже до голов с метра на ЧМ.
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brildan
Просто забавно смотреть на то, как один отдаёт пенальти, а другой забирает себе ещё и празднует так яро))))
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Человек1991
у Роналду в Аль Насре уже 6 левейших пенальти, и 10 голов практически в пустые ворота) какое же дикое позорище происходит в пустынной медиалиге.))
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Zed_patriot
Жесть
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Anton Kortenko
Европа утратила такой вкусный фрукт.
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