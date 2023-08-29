Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У Криштиану 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне

Криштиану Роналду забил во 2-м матче подряд.

Форвард « » дважды с пенальти поразил ворота « » в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, на 41-й минуте португалец отдал голевой пас Садьо Мане.

На счету , таким образом, 5 голов и 3 ассиста в 4 матчах в этом сезоне. В прошлом туре португалец сделал хет-трик.

Его статистика – здесь.

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