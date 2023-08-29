Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У Криштиану 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне
Криштиану Роналду забил во 2-м матче подряд.
Форвард «Аль-Насра» дважды с пенальти поразил ворота «Аль-Шабаба» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, на 41-й минуте португалец отдал голевой пас Садьо Мане.
На счету Криштиану, таким образом, 5 голов и 3 ассиста в 4 матчах в этом сезоне. В прошлом туре португалец сделал хет-трик.
Его статистика – здесь.
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а голы с метра в пустые, пенальти похоронный, просто допрлнение к облику.
Парень, ты футбол по публикам смотришь?)
понятно что на этом ресурсе есть своя секта, свои поклонники и любители инстаграмного.
но если вы 4 гола за 2 игры в лиге верблюдов ставите как аргумент в споре за лучшего в истории, это и есть подтверждение тому что кришнаитство это отдельная секта.
при чём вас становится всё меньше и меньше.
Месси играет в своё удовольствие, не соревнуется, не кричит что он открыл путь дорогу кому-то, спокойно отдаёт пенальти партнёрам, не гонится за статой.
А другой в пустыне бьёт и толкает людей, кричит на партнёров, истерит по поводу и без. Замыкает, и стабильно исполняет пенальти, а потом вы видите его стату и кричите что он лучший?
хотя большинство футбольных людей, тренеров и спортсменов в мире признали величие Месси. но у кришнаитов свой мир на спортсе.
Выиграл больше трофеев, в том числе индивидуальных. Выиграл ЧМ.
Нашему Рону такое и не снилось, увы(