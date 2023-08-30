Роналду после дубля и ассиста за «Аль-Наср»: «Фантастическая игра команды, рад отпраздновать победу с болельщиками!»
Криштиану Роналду поздравил «Аль-Наср» с победой.
«Аль-Наср» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 4:0. Роналду сделал дубль с пенальти и отдал голевую передачу на Садьо Мане.
«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!
Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.
Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У Криштиану 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне
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Ахаха, так палку-ковырялку ещё никто не оскорблял😂😂😂
Ну, если человек кладёт через пол-поля диагональ в ноги партнёру и успевает открыться под ответную передачу, то это что-то да решает. Насчёт штанг - да, прикол тот ещё, но был реальный период с аномальным количеством попаданий, вот и прицепились. А вот насчёт созидания ты сам себя топишь. Типа вести игру своей команды - это зашквар уже? Воистину верно клубничного зовут «кринжом» и его адептов тоже🤓
P.S. Перечитай коммент Артёмки - тот все отскоки и томные взгляды саудовской примы в сторону мяча подсчитал😆