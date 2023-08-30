Роналду после дубля и ассиста за «Аль-Наср»: «Фантастическая игра команды, рад отпраздновать победу с болельщиками!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Садьо Мане соцсети Футбол

Криштиану Роналду поздравил «Аль-Наср» с победой.

«Аль-Наср» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 4:0. Роналду сделал дубль с пенальти и отдал голевую передачу на Садьо Мане.

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!

Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.

Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У Криштиану 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне

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41 комментарий

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Hi Hi
Величайший в истории
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Artuom Batishev
Ответ Zed_patriot
жаль пенок в плей-офф ЧМ не было... 😥
Пенки были зарезервированны для другого персонажа 🤷🏻 Для Роналду не хватило.
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Zed_patriot
так Эрнандес Эрнандес писал же, что Кринж сделал две голевые передачи, он что обманщик? 🤔
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Тигран Мкртчян
Сейчас Морган вынырнет, и насчет хаять Тен Хага,, как такого гениального пенальтиста выкинул из клуба...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Artem Piatkov
Что мы имеем: ✔️ 30+5 (33 матча) у 38-летнего Криша за Аль-Наср за календарный 2023 год ✔️ 5+3 только за последние 4 матча ✔️ Второй матч подряд отдаёт вполне себе осознанные шикарные ассисты 👍 Оформил 300+ ассистов с учётом заработанных пенальти, отскоков от штанг и игроков (Opta) 849+239 по гол+пас за карьеру Величайший европейский футболист и один из лучших в Мире
«Осознанные ассисты»
Ахаха, так палку-ковырялку ещё никто не оскорблял😂😂😂
+12
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Arrahmano Matcyev
Ответ Artem Piatkov
Что мы имеем: ✔️ 30+5 (33 матча) у 38-летнего Криша за Аль-Наср за календарный 2023 год ✔️ 5+3 только за последние 4 матча ✔️ Второй матч подряд отдаёт вполне себе осознанные шикарные ассисты 👍 Оформил 300+ ассистов с учётом заработанных пенальти, отскоков от штанг и игроков (Opta) 849+239 по гол+пас за карьеру Величайший европейский футболист и один из лучших в Мире
Два года назад смеялись над Лео и его предголевыми,а сейчас считают ассистами от штангов,игроков)
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KING_OF_RUSSIA
Ответ 97 недостаточно
достали эти посты в стиле искуственного интеллекта какой же скучный этот криро
Для него эти посты рутина, а соревнование в творчестве..Ппц аудитория тут
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Zed_patriot
Ответ 97 недостаточно
достали эти посты в стиле искуственного интеллекта какой же скучный этот криро
До Гениалесси всем далеко
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fussballer
Ответ Человек1991
Роналду приближается к отметке 200 !!! пенальти , 120 ! из которых левейшие пенальти .
Не 5 липовых пенальти из 5 на ЧМ, но тоже неплохо.
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Пацанчик реальный
Ответ Andrey Ashhabadskiy
кащею 7 никогда не стать чемпионом мира как гению Месси
Еще один «чудо-фанат» Месси из Туркменистана,сколько ж у тебя тут аккаунтов?)
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Ничего Смешного
Ответ Rus Donskoy
Месси.
Мне оба нравятся.
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igoru
Ответ Rus Donskoy
Месси.
Нет.
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Hi Hi
Ответ Zed_patriot
так Эрнандес Эрнандес писал же, что Кринж сделал две голевые передачи, он что обманщик? 🤔
Он скорее всего имел ввиду что Рон сделал ассист + отдал пенку напарнику
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Человек1991
Ответ Artem Piatkov
Что мы имеем: ✔️ 30+5 (33 матча) у 38-летнего Криша за Аль-Наср за календарный 2023 год ✔️ 5+3 только за последние 4 матча ✔️ Второй матч подряд отдаёт вполне себе осознанные шикарные ассисты 👍 Оформил 300+ ассистов с учётом заработанных пенальти, отскоков от штанг и игроков (Opta) 849+239 по гол+пас за карьеру Величайший европейский футболист и один из лучших в Мире
Хорошо что ты понимаешь Артёмка , что у Роналду неосознанных левейших ассистов более 150 )) это отскоки, неудачные удары , отбросы на пару метров на партнёров.)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Газонокосильщик Хави
Я напомню, два года назад мессибои придумали подсчет ничего не решающих предголевых, созидание поля и подсчет штанг
«Ничего не решающие предголевые»
Ну, если человек кладёт через пол-поля диагональ в ноги партнёру и успевает открыться под ответную передачу, то это что-то да решает. Насчёт штанг - да, прикол тот ещё, но был реальный период с аномальным количеством попаданий, вот и прицепились. А вот насчёт созидания ты сам себя топишь. Типа вести игру своей команды - это зашквар уже? Воистину верно клубничного зовут «кринжом» и его адептов тоже🤓
P.S. Перечитай коммент Артёмки - тот все отскоки и томные взгляды саудовской примы в сторону мяча подсчитал😆
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fussballer
Ответ БолельщикСоСтажем
Не забудь штаны одеть только
А что, они замёрзли?
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Zed_patriot
жаль пенок в плей-офф ЧМ не было... 😥
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Газонокосильщик Хави
кто матч смотрел? праздновал с болельщиками? или как обычно в раздевалку и пост в инсте?
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