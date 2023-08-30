Роналду после дубля и ассиста за «Аль-Наср»: «Фантастическая игра команды, рад отпраздновать победу с болельщиками!»

Криштиану Роналду поздравил «Аль-Наср» с победой.

«Аль-Наср» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл « » со счетом 4:0. Роналду сделал дубль с пенальти и отдал голевую передачу на .

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!

Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.

Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У Криштиану 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне

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