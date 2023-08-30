Изображения Мостового и Карпина будут на бутылках коллекционной серии пива к 100-летию «Сельты»
Александра Мостового и Валерия Карпина изобразят на бутылках коллекционной серии пива.
Пивоварня Estrella Galicia выпустила коллекционное издание бутылок с 12 эксклюзивными этикетками, где изображены легенды «Сельты». Эта акция посвящена 100-летию клуба.
Дизайн этикеток разработал иллюстратор-карикатурист Луис Давила. Одна этикетка посвящена болельщикам клуба, остальные 11 – легендарным футболистам «Сельты» (их выбирали на основании голосования в соцсетях).
Среди легенд «Сельты» оказались Александр Мостовой и Валерий Карпин. Кроме того, на этикетках будут изображены Уго Мальо, Сантьяго Канисарес, Яго Аспас, Владимир Гудель, Фернандо Касерес, Маноло, Мазиньо, Мичел Сальгадо и Паиньо.
Фото: rccelta.es
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И понабивает пусть там хоть раз 150 заодно
А вообще, хоть Сельта и небольшой клуб, но приятно, что наши игроки там оставили настолько добрую память
- Чеканить умеешь?
- Да.
- А на бутылках с пивом фото твоё печатали?
- Нет.
- Всё с тобой ясно, какой ты тренер?))))
Уго Малло, Александр Мостовой, Санти Канисарес, Яго Аспас, Владо Гудели, Фернандо Касерес, Валерий Карпин, Маноло, Мазиньо, Мишель Сальгадо и Пахиньо были игроками, выбранными для представления истории RC Celta через лейблы Estrella Galicia.
С этой недели около 3 миллионов бутылок этого коллекционного издания Estrella Galicia поступят в отельные заведения в окрестностях Виго и Эль-Моррасо, что является идеальным предложением пивоварни, чтобы поднять тосты в честь этой годовщины.
«Мостового поставили на бутылку Сельты»
https://youtu.be/e575ITdgNNQ
Как будто Мостовой стоит на бутылке одной ногой и держит баланс.