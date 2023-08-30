Изображения Мостового и Карпина будут на бутылках коллекционной серии пива к 100-летию «Сельты»

Теги Сельта Мичел Сальгадо Сантьяго Канисарес Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Мазиньо Фернандо Касерес Уго Мальо Яго Аспас алкоголь и спорт Футбол

Александра Мостового и Валерия Карпина изобразят на бутылках коллекционной серии пива.

Пивоварня Estrella Galicia выпустила коллекционное издание бутылок с 12 эксклюзивными этикетками, где изображены легенды «Сельты». Эта акция посвящена 100-летию клуба.

Дизайн этикеток разработал иллюстратор-карикатурист Луис Давила. Одна этикетка посвящена болельщикам клуба, остальные 11 – легендарным футболистам «Сельты» (их выбирали на основании голосования в соцсетях).

Среди легенд «Сельты» оказались Александр Мостовой и Валерий Карпин. Кроме того, на этикетках будут изображены Уго Мальо, Сантьяго Канисарес, Яго Аспас, Владимир Гудель, Фернандо Касерес, Маноло, Мазиньо, Мичел Сальгадо и Паиньо.

Фото: rccelta.es

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76 комментариев

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Леван Мкртчян
’Мостовой нефильтрованное’, судя по его базару
+174
-7
+167
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Данил Колпиков
Попали на бутылки…. Заголовок топ
+144
-2
+142
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Очки Дани Алвеса
Да кто такой этот ваш Абаскаль? Его картинки на коллекционных бутылках штамповали? Нет? Свободен
И понабивает пусть там хоть раз 150 заодно
+93
-3
+90
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Ждём торжественную речь Мостового по этому поводу.
После дегустации.

А вообще, хоть Сельта и небольшой клуб, но приятно, что наши игроки там оставили настолько добрую память
+89
0
+89
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Andrey Yaroslavtsev
Ждём торжественную речь Мостового по этому поводу.
+50
0
+50
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Клирик
Зря они так с Мостовым. Это эго теперь на тысячу процентов зашкалит.
- Чеканить умеешь?
- Да.
- А на бутылках с пивом фото твоё печатали?
- Нет.
- Всё с тобой ясно, какой ты тренер?))))
+34
-1
+33
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<~Inter~>
Ответ Ветер
Помнят Царя. А в родном отечестве в "спину плюют" и клоуном считают.
они просто не знают, что он говорит о футбол. Молчал бы и его фанаты Спартака также почитали бы
+34
-4
+30
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Клирик
Могли бы и про остальных рассказать...

Уго Малло, Александр Мостовой, Санти Канисарес, Яго Аспас, Владо Гудели, Фернандо Касерес, Валерий Карпин, Маноло, Мазиньо, Мишель Сальгадо и Пахиньо были игроками, выбранными для представления истории RC Celta через лейблы Estrella Galicia.

С этой недели около 3 миллионов бутылок этого коллекционного издания Estrella Galicia поступят в отельные заведения в окрестностях Виго и Эль-Моррасо, что является идеальным предложением пивоварни, чтобы поднять тосты в честь этой годовщины.
+24
-1
+23
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Ветер
Помнят Царя. А в родном отечестве в "спину плюют" и клоуном считают.
+32
-15
+17
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ветер
Помнят Царя. А в родном отечестве в "спину плюют" и клоуном считают.
Просто эфиры матч-тв не идут с испанскими субтитрами, вот и помнят «добрым словом». Так бы тоже, наверное, подобалдели от царских изречений🤓
+13
-3
+10
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Яков Фридман
К юбилею Монако на бутылках шампанского появятся изображения Кокорина и Мамаева.
+10
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Vatikan
Приятно
+11
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teddy10
Ценно, что это болельщики выбирали. Все же Мостовой и Карпин играли в Сельте более 20 лет назад, но их игру помнят. Здорово
+5
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Log in
После дегустации. А вообще, хоть Сельта и небольшой клуб, но приятно, что наши игроки там оставили настолько добрую память
А как Мостовому приятно...
+5
0
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ИСАДЫ РЯЗАНЬ
Уго Малло, Александр Мостовой, Санти Каньисарес, Яго Аспас, Владо Гудели, Фернандо Касерес, Валерий Карпин, Маноло, Мазиньо, Мишель Сальгадо и Паиньо были выбраны игроками, которые будут представлять историю «Сельты» под брендом Estrella Galicia.
+5
0
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Локоть Артеста
Чсв Мостового взлетит до небес.
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OldRedWhite
Ответ Клирик
Могли бы и про остальных рассказать... Уго Малло, Александр Мостовой, Санти Канисарес, Яго Аспас, Владо Гудели, Фернандо Касерес, Валерий Карпин, Маноло, Мазиньо, Мишель Сальгадо и Пахиньо были игроками, выбранными для представления истории RC Celta через лейблы Estrella Galicia. С этой недели около 3 миллионов бутылок этого коллекционного издания Estrella Galicia поступят в отельные заведения в окрестностях Виго и Эль-Моррасо, что является идеальным предложением пивоварни, чтобы поднять тосты в честь этой годовщины.
Спасибо !
+3
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Игорь Пичугин
Все равно Царь забракует, будет ныть вот раньше Бадаевское было!
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mr kovalsky
Ответ Данил Колпиков
Попали на бутылки…. Заголовок топ
Не не, лучше так
«Мостового поставили на бутылку Сельты»
+8
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ɔculpa
Ну прикольно же, разве нет. Красавчики.
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Tomas Nepotrebko
но ведь олды знают, что его любимое пиво - Бадаевское

https://youtu.be/e575ITdgNNQ
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Crenk
Знаковые игроки для команды как ни крути
+3
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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с поцелуем в губы было бы эффектнее *))
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Кирилл Куминский
Смолова не хватает, с его-то легендарными голами «Барсе» и «Реалу»
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Дороф
Ответ mr kovalsky
Не не, лучше так «Мостового поставили на бутылку Сельты»
Не. "Поставили на бутылку" тоже не звучит.
Как будто Мостовой стоит на бутылке одной ногой и держит баланс.
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