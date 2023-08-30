Александра Мостового и Валерия Карпина изобразят на бутылках коллекционной серии пива.

Пивоварня Estrella Galicia выпустила коллекционное издание бутылок с 12 эксклюзивными этикетками, где изображены легенды «Сельты». Эта акция посвящена 100-летию клуба.

Дизайн этикеток разработал иллюстратор-карикатурист Луис Давила. Одна этикетка посвящена болельщикам клуба, остальные 11 – легендарным футболистам «Сельты» (их выбирали на основании голосования в соцсетях).

Среди легенд «Сельты» оказались и . Кроме того, на этикетках будут изображены Уго Мальо, Сантьяго Канисарес, Яго Аспас, Владимир Гудель, Фернандо Касерес, Маноло, Мазиньо, Мичел Сальгадо и Паиньо.

Фото: rccelta.es

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