Евсеев о 0:1 от «Оренбурга»: «Доволен игрой «Факела». Все шло к ничьей, но допустили одну ошибку»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вадим Евсеев Факел Оренбург Футбол

Вадим Евсеев оценил поражение «Факела» от «Оренбурга» (0:1) в Фонбет Кубке России.

«Все шло к ничьей. Нельзя сказать, что у соперника были голевые моменты все 90 минут. У нас не очень получался последний пас. Я доволен командой, как они играли. Это футбол. Допустили одну ошибку, которую не доиграли, соперник ей воспользовался.

Табо Селе? Приехал только накануне, сыграл неплохо, но в концовке нам его и не хватило в своей штрафной. Никто из игроков не выпадал. Долгов и Ивахнов хорошо смотрелись в первом тайме, просто Долгов получил травму. Все сыграли качественно», — сказал главный тренер «Факела».

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