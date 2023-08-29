Джанаев перешел в «Балтику» свободным агентом. Контракт – до конца сезона

Теги премьер-лига Россия трансферы Балтика Сослан Джанаев Сочи Футбол

«Балтика» объявила о переходе Сослана Джанаева.

Джанаев переходит в «Балтику» на правах свободного агента. 36-летний голкипер подписал контракт до конца сезона-2023/24. Он будет выступать за калининградский клуб под 35-м номером.

Последним клубом в карьере Джанаева был «Сочи», за который он выступал с 2019 года. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Изображение: fc-baltika.ru

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2 комментария

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T622222
А скоро и сам Стас )
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dreamstep
Джанаев хороший вратарь, странно что Сочи Заболотного в этом сезоне выпускает.
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