Джанаев перешел в «Балтику» свободным агентом. Контракт – до конца сезона
«Балтика» объявила о переходе Сослана Джанаева.
Джанаев переходит в «Балтику» на правах свободного агента. 36-летний голкипер подписал контракт до конца сезона-2023/24. Он будет выступать за калининградский клуб под 35-м номером.
Последним клубом в карьере Джанаева был «Сочи», за который он выступал с 2019 года. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
Изображение: fc-baltika.ru
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