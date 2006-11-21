«Зенит» требует у «Милана» 25 млн евро за Паредеса

«Милан» планирует усилить состав этой зимой.
По информации La Gazzetta dello Sport, в клубе не только рассчитывают вернуть форварда Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси», но также хотят укрепить полузащиту и центр обороны.
Что касается полузащиты – приоритетным вариантом считается Стефано Сенси из «Сассуоло». «Нероверди» готовы рассмотреть вариант с арендой Сенси с опцией выкупа, но пока стороны не вступали в переговоры.
В качестве альтернативы «Милан» рассматривает хавбека «Зенита» Леандро Паредеса, который, как неоднократно сообщалось, давал согласие на переход в миланский клуб. Проблема в том, что петербуржцы просят за него 25 миллионов евро.
Из защитников «россонери» рассматривают вариант с Андреасом Кристенсеном или Гари Кэйхиллом из «Челси», а также опцию с Родриго Кайо из «Сан-Паулу».