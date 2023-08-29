«Фулхэм» купил Кастаня у «Лестера» за 15 млн фунтов. Контракт с защитником сборной Бельгии – по схеме «4+1»
Тимоти Кастань продолжит карьеру в «Фулхэме».
«Дачники» объявили о подписании бельгийского защитника. Контракт с ним рассчитан на 4 года и содержит опцию продления на один сезон. Футболист будет играть под 21-м номером.
По информации The Athletic, «Лестер» получит 15 миллионов фунтов с учетом бонусов за продажу игрока.
В прошлом сезоне АПЛ Кастань провел 37 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока сборной Бельгии можно найти здесь.
Фото: https://www.fulhamfc.com/
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