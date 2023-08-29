«Фулхэм» купил Кастаня у «Лестера» за 15 млн фунтов. Контракт с защитником сборной Бельгии – по схеме «4+1»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу трансферы Лестер чемпионшип Тимоти Кастань Футбол

Тимоти Кастань продолжит карьеру в «Фулхэме».

«Дачники» объявили о подписании бельгийского защитника. Контракт с ним рассчитан на 4 года и содержит опцию продления на один сезон. Футболист будет играть под 21-м номером.

По информации The Athletic, «Лестер» получит 15 миллионов фунтов с учетом бонусов за продажу игрока. 

В прошлом сезоне АПЛ Кастань провел 37 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока сборной Бельгии можно найти здесь

Фото: https://www.fulhamfc.com/

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9 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Jovid Mirzoev
Ммм да там кто остался вообще в Лестер?
Варди
+7
0
+7
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Sergey Kuznetsov
что то мне кажется, что Лестер обратно в АПЛ не сильно то хочет
+8
-2
+6
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16TH STATE
Зря тут так все переживают за Лестер, команда на первом месте, выиграв все 4 матча, у них в составе остались Варди, Ндиди, Ихеаначо, Рикарду Перейра, Олбрайтон, Вестергор, усилились Уинксом, Коуди и Казадеи, пока ещё никуда не ушли Дака и Сумаре, очень сильный состав для чемпионшипа
+6
0
+6
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Novikov Dima
Ответ Sergey Kuznetsov
что то мне кажется, что Лестер обратно в АПЛ не сильно то хочет
Зато Кастань очень хочет и вполне этого заслуживает)
+4
0
+4
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Jovid Mirzoev
Ммм да там кто остался вообще в Лестер?
+1
0
+1
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Макс С
отличное усиление для дачников
+1
0
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Novikov Dima
Зато Кастань очень хочет и вполне этого заслуживает)
никто и не спорит, удачи ему
0
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0
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madaev
Ответ Sergey Kuznetsov
что то мне кажется, что Лестер обратно в АПЛ не сильно то хочет
Все там норм, пока лидеры в таблице, все победы, а Кастань и так не играл из-за вечных травм
0
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0
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Михаил Лубянский
Ответ 16TH STATE
Зря тут так все переживают за Лестер, команда на первом месте, выиграв все 4 матча, у них в составе остались Варди, Ндиди, Ихеаначо, Рикарду Перейра, Олбрайтон, Вестергор, усилились Уинксом, Коуди и Казадеи, пока ещё никуда не ушли Дака и Сумаре, очень сильный состав для чемпионшипа
И по составу их состав один из самых сильных наравне с лидсом и сотоном
0
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