«Фулхэм» купил Кастаня у «Лестера» за 15 млн фунтов. Контракт с защитником сборной Бельгии – по схеме «4+1»

Тимоти Кастань продолжит карьеру в «Фулхэме».

«Дачники» объявили о подписании бельгийского защитника. Контракт с ним рассчитан на 4 года и содержит опцию продления на один сезон. Футболист будет играть под 21-м номером.

По информации The Athletic, « » получит 15 миллионов фунтов с учетом бонусов за продажу игрока.

В прошлом сезоне АПЛ Кастань провел 37 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока сборной можно найти здесь.

Фото: https://www.fulhamfc.com/

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