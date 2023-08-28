«Ювентус» отдал хавбека Соуле «Фрозиноне» в аренду до конца сезона

Теги Ювентус серия А Италия трансферы Фрозиноне Матиас Соуле Футбол

«Ювентус» отправил Матиаса Соуле во «Фрозиноне».

Новичок Серии А арендовал 20-летнего полузащитника до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне аргентинец провел 19 игр за «бьянконери» во всех турнирах и забил один гол. Подробно со статистикой Соуле можно ознакомиться здесь.

Фото: frosinonecalcio.com

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5 комментариев

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oldfunjuve
при физруке ни один молодеж не будет в плюсе.. пусть там заиграет
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Эдуард Храпач
значит 352 планируется на весь сезон! значит Берарди не будет.
ну или второй вариан наоборот, с Берарди уже договорились железно и со дня на день будет подтверждение
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Михаил Лубянский
Там должен полюбому себя проявить, талант есть
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LEX _737
Ответ Эдуард Храпач
значит 352 планируется на весь сезон! значит Берарди не будет. ну или второй вариан наоборот, с Берарди уже договорились железно и со дня на день будет подтверждение
Берарди с Сасуоло обновил контракт уже
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