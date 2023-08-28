«Ювентус» отдал хавбека Соуле «Фрозиноне» в аренду до конца сезона
«Ювентус» отправил Матиаса Соуле во «Фрозиноне».
Новичок Серии А арендовал 20-летнего полузащитника до конца июня 2024 года.
В прошлом сезоне аргентинец провел 19 игр за «бьянконери» во всех турнирах и забил один гол. Подробно со статистикой Соуле можно ознакомиться здесь.
Фото: frosinonecalcio.com
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ну или второй вариан наоборот, с Берарди уже договорились железно и со дня на день будет подтверждение