Экс-президента «Юве» Аньелли отстранили от футбола еще на 16 месяцев за махинации с зарплатами. Прокурор требовал 20 месяцев

Андреа Аньелли отстранен от футбола еще на 16 месяцев.

Суд принял такое решение после слушания по делу о махинациях « » с зарплатами игроков. Менеджер также должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Прокурор, представлявший Итальянскую федерацию футбола (FIGC), требовал отстранить бывшего президента «бьянконери» на 20 месяцев.

ждет обоснования этого вердикта, чтобы подать апелляцию.

Ранее экс-президента «Юве» уже отстранили от футбола на 2 года – за фиктивный прирост капитала.