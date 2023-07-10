Экс-президента «Юве» Аньелли отстранили от футбола еще на 16 месяцев за махинации с зарплатами. Прокурор требовал 20 месяцев
Андреа Аньелли отстранен от футбола еще на 16 месяцев.
Суд принял такое решение после слушания по делу о махинациях «Ювентуса» с зарплатами игроков. Менеджер также должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Прокурор, представлявший Итальянскую федерацию футбола (FIGC), требовал отстранить бывшего президента «бьянконери» на 20 месяцев.
Аньелли ждет обоснования этого вердикта, чтобы подать апелляцию.
Ранее экс-президента «Юве» уже отстранили от футбола на 2 года – за фиктивный прирост капитала.
Не оправдываю его конечно - последние годы правления были вообще мимо кассы. Повелся на красивую обертку и купил Роналду подорвав бюжет и убрал Маротту. Так все и пошло вниз по цепной.Хотя команда была топ - нужно было просто точечно усилять и давить по новой как Ман Сити сейчас. Но повелся на этого португала инстаграмного.
Но блин - там в соседней лиге бедуин арабский вертит эту уефа как хочет и все просто становятся слепыми..
Отбросил финансовые и спортивные позиции Ювентуса в .....
Надеюсь Элканн его близко не подпустит к управлению клубом, когда он отбудет все свои дисквалификации.
Но пока только на половину )))