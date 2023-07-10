Экс-президента «Юве» Аньелли отстранили от футбола еще на 16 месяцев за махинации с зарплатами. Прокурор требовал 20 месяцев

Теги Ювентус серия А Италия Андреа Аньелли Футбол

Андреа Аньелли отстранен от футбола еще на 16 месяцев.

Суд принял такое решение после слушания по делу о махинациях «Ювентуса» с зарплатами игроков. Менеджер также должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Прокурор, представлявший Итальянскую федерацию футбола (FIGC), требовал отстранить бывшего президента «бьянконери» на 20 месяцев. 

Аньелли ждет обоснования этого вердикта, чтобы подать апелляцию. 

Ранее экс-президента «Юве» уже отстранили от футбола на 2 года – за фиктивный прирост капитала. 

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18 комментариев

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Black Phoenix
Если б законы Сериала работали в Испании - Бартомеу и Лапорту бы отстранили пожизненно от футбола, но увы.
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Ramiz Tamazanov
эти законы начинают резко работать когда дело касается Юве или его руководителей...
Не оправдываю его конечно - последние годы правления были вообще мимо кассы. Повелся на красивую обертку и купил Роналду подорвав бюжет и убрал Маротту. Так все и пошло вниз по цепной.Хотя команда была топ - нужно было просто точечно усилять и давить по новой как Ман Сити сейчас. Но повелся на этого португала инстаграмного.

Но блин - там в соседней лиге бедуин арабский вертит эту уефа как хочет и все просто становятся слепыми..
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Антонио Мартынов
Ответ Black Phoenix
Если б законы Сериала работали в Испании - Бартомеу и Лапорту бы отстранили пожизненно от футбола, но увы.
Дело в мести за суперлигу всего лишь
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*** Ruslan ***
Да ему не привыкать), за то очки больше не снимут с клуба
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Magnifico #10
Аньелли абсолютно точно заслуживает такое наказание. Но не за махинации с зарплатами, а приглашение Алега на тренерский мостик, да ещё с таким жирным контрактом.
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Алексей Гусев
вот бы еще Джону с его шаражкиной конторой напихали бы пару...десятков...лет.
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!!!Bata!!!
Жаль, ведь все мы не глупые люди и очевидное вещи способны разглядеть а это то, что весь футбольный мир делает аналогичные махинации, но, кому то это позволительно а для кого то статья и штраф)
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Алексей Гусев
Ответ Black Phoenix
Если б законы Сериала работали в Испании - Бартомеу и Лапорту бы отстранили пожизненно от футбола, но увы.
и Переса тоже.
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Knife707
Аньелли умеет работать с бухгалтерией
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<~Inter~>
Отстранить Аньелли в Италии мог только Элканн
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Isshin88
Награда нашла своего героя!
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Футбол, хоккей итд
По хорошему - срок должен получить. Вернул Юве на вершину сериала, и в ЛЧ - клуб два раза вышел в финал, а потом с его головой случилось.... нечто!
Отбросил финансовые и спортивные позиции Ювентуса в .....
Надеюсь Элканн его близко не подпустит к управлению клубом, когда он отбудет все свои дисквалификации.
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Алексей Гусев
Ответ Atlichna
Летом 2018 предпочёл Паратичи и Роналду Маротте, развалил великий Юве, который сам же и помог построить
на кандидатуре Паратичи настоял владелец клуба, президент не на всё может вето налагать, да и там больше Маротта не захотел делить полномочия с паралитиком, потому и ушел. Аразвал Юве пошел с 2017 примерно, когда начал активно лезть в дела Джон.
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OldRedWhite
Ответ *** Ruslan ***
Да ему не привыкать), за то очки больше не снимут с клуба
Мечта болельщиков Юве сбылась !
Но пока только на половину )))
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Заяцволк
Ответ !!!Bata!!!
Жаль, ведь все мы не глупые люди и очевидное вещи способны разглядеть а это то, что весь футбольный мир делает аналогичные махинации, но, кому то это позволительно а для кого то статья и штраф)
Ой, да ладно уж ) Эти попытки найти справедливость и логику в современном мире не всегда оправданы. Всё чаще плюют на законы, и работает правило сильного. Ты - шейх, залил в мафиозную уефу мешки денег, и они теперь твои, какие уж тут правила ? Не радует только то, что руководители Ювентуса уже не в первый раз оказываются такими бестолковыми, что не могут прикрыть свои махинации, и это всё бьёт не только по ним, но и по клубу. Поэтому очевидно, что Моджи и этот бородатый Аньелли являются самыми стыдными персонажами в истории клуба, эти суды ещё мягко с ними обходятся, я бы их лет на 20 в клетку посадил за такое )
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