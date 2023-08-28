«МЮ» предложили подписать Хейбьерга. «Атлетико» с хавбеком не договорился

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хейбьерг Футбол

Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, манкунианцам предложили начать переговоры с полузащитником, которого «Тоттенхэм» надеется продать до конца недели. Такой вариант будет рассмотрен руководством «МЮ».

Отмечается, что ранее «шпоры» согласились продать датчанина «Атлетико» за 30 млн фунтов (35 млн евро), однако испанский клуб не сумел согласовать с игроком условия контракта. Также Хейбьерг недавно отказался переезжать в Саудовскую Аравию, где ему были готовы заплатить 45 млн фунтов за несколько лет.

В прошлом сезоне хавбек провел 35 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Dilshodbek.MU
Хейбьерг - крутой игрок! Странно что, Тоттенхем готов его продать.
+19
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bimurzayevb@icloud.com
Ливерпуль куда смотришь? готовый и сильный опорник!
+5
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arspurs9
Ответ Dilshodbek.MU
Хейбьерг - крутой игрок! Странно что, Тоттенхем готов его продать.
Не странно. Игрок крутой, но слабо вписывается в футбол Постекоглу. Сейчас ключевой игрок в центре - Биссума. Это мини копия Дембеле. Второй игрок центра - Мэддисон. Тут очевидно. Остаётся одно вакантное место, но там пока Сарр, есть Скипп, восстановится скоро Бентанкур.
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Абдула Магомедсаидов
Неплохой игрок, но он не уровень клуба, который ставит высокие задачи на сезон
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QWertY
Отличный варик. Нужно брать
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Radik_2.0
отличный вариант, адаптированный к лиге разыгрывающий опорник
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tikhen
Хороший вариант с опытом игры в АПЛ.
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Muni Klar
Ответ Макс Голубцов
Денег наверное много попросил. Возможно из-за этого и с Атлетико не договорился. Крутой ли? Для глубины состава - норм. По мне так даже лучше амрабата. Но вот для чемпионской до команды - большой вопрос
а как узнать игроков он чемпионский или нет???
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Любезный Коссутий
агент предложил... как будто это что-то значит
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Джон Харпер
При Мауре был очень не плох.
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Lazeeer
Амрабат лучше
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SF_NY
Кто в шпорах такой крутой, что его продают?
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