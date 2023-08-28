«МЮ» предложили подписать Хейбьерга. «Атлетико» с хавбеком не договорился

Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, манкунианцам предложили начать переговоры с полузащитником, которого «Тоттенхэм» надеется продать до конца недели. Такой вариант будет рассмотрен руководством «МЮ».

Отмечается, что ранее «шпоры» согласились продать датчанина «Атлетико» за 30 млн фунтов (35 млн евро), однако испанский клуб не сумел согласовать с игроком условия контракта. Также Хейбьерг недавно отказался переезжать в Саудовскую Аравию, где ему были готовы заплатить 45 млн фунтов за несколько лет.

В прошлом сезоне хавбек провел 35 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку