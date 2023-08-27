Тренер «Болоньи» Мотта замолчал и состроил гримасу на вопрос о не назначенном в ворота «Юве» пенальти. Судья дал Тиаго желтую за жалобы во время игры

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия судьи Болонья Марко Ди Белло Футбол

Тренер «Болоньи» демонстративно замолчал после вопроса о неназначенном пенальти.

На 71-й минуте матча 2-го тура Серии А главный судья Марко Ди Белло не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота «Ювентуса» после того, как хавбек Сэм Айлинг помешал пробить по мячу полузащитнику Дану Ндойе.

Тиаго Мотта начал возмущаться, за что получил желтую карточку. Один из его ассистентов был удален.

Спустя 9 минут «Ювентус» сравнял счет, и игра завершилась вничью – 1:1.

Во время послематчевого интервью Мотта, услышав вопрос об этом эпизоде, не произнес ни слова, а также состроил говорящую гримасу и пожал плечами.

Изображение: кадры из трансляции DAZN

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
у Аллегри такое же лицо когда спрашивают во что команда играет
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vel
Болонья заслуживала победу. Ювентус не заслуживал ничьи. Пенальти железобетонный. Чем руководствовался Ди Белло и чел на ВАР, непонятно.

Аллегри должен быть уволен. И когда бы это не случилось - решение будет запоздалым.

Сегодня встречались тренерская команда с командой игроков. А разница в зарплате у тренера и человека не на своем месте, преступно огромная.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан 7
Это был чистый пенальти и удаление, судейку опять подкупили ...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ale10FJ
Пенальти и красная. Судье яиц не хватило. Не заслуженная ничья Ювентуса. Такие очки в копилку не нужны. Команда не наиграла на эту ничью, хотели играть только 3 человека , остальные отбывали.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
шлеп нога
Ювентус днище!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Kubinec_
у Аллегри такое же лицо когда спрашивают во что команда играет
«Я художник, я так вижу»...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрниис
такай Ювентус по ходу ничего не выиграет. надо покупать таких игроков как кьеза он тащер.Айлингу надо по больше времени давать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан 7
Ответ Kubinec_
у Аллегри такое же лицо когда спрашивают во что команда играет
🤭😄
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Ответ #Antonio#
Да какой там пенальти?? Чисто в мяч сыграно!
там 100% пенальти был. судья подарил 1 очко сегодня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий