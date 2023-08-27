Тренер «Болоньи» Мотта замолчал и состроил гримасу на вопрос о не назначенном в ворота «Юве» пенальти. Судья дал Тиаго желтую за жалобы во время игры
Тренер «Болоньи» демонстративно замолчал после вопроса о неназначенном пенальти.
На 71-й минуте матча 2-го тура Серии А главный судья Марко Ди Белло не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота «Ювентуса» после того, как хавбек Сэм Айлинг помешал пробить по мячу полузащитнику Дану Ндойе.
Тиаго Мотта начал возмущаться, за что получил желтую карточку. Один из его ассистентов был удален.
Спустя 9 минут «Ювентус» сравнял счет, и игра завершилась вничью – 1:1.
Во время послематчевого интервью Мотта, услышав вопрос об этом эпизоде, не произнес ни слова, а также состроил говорящую гримасу и пожал плечами.
Изображение: кадры из трансляции DAZN
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