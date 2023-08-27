Тренер «Болоньи» Мотта замолчал и состроил гримасу на вопрос о не назначенном в ворота «Юве» пенальти. Судья дал Тиаго желтую за жалобы во время игры

Тренер «Болоньи» демонстративно замолчал после вопроса о неназначенном пенальти.

На 71-й минуте матча 2-го тура Серии А главный судья не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота « » после того, как хавбек Сэм Айлинг помешал пробить по мячу полузащитнику Дану Ндойе.

начал возмущаться, за что получил желтую карточку. Один из его ассистентов был удален.

Спустя 9 минут «Ювентус» сравнял счет, и игра завершилась вничью – 1:1.

Во время послематчевого интервью Мотта, услышав вопрос об этом эпизоде, не произнес ни слова, а также состроил говорящую гримасу и пожал плечами.

Изображение: кадры из трансляции DAZN

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