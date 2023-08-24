«Барса» зарегистрировала Лангле в Ла Лиге. Защитник отказался переходить в «Аль-Наср», но клуб и игрок уверены, что он уйдет до закрытия трансферного окна

«Барселона» зарегистрировала Клемана Лангле.

По информации Marca, в четверг Лангле был зарегистрирован в на сезон-2023/24. Француз был близок к переходу в « » за 10+5 млн евро, однако в итоге он отказался от трансфера в саудовский клуб.

Отмечается, что, несмотря на регистрацию, в «Барселоне» уверены, что Лангле покинет клуб до закрытия трансферного окна, поскольку Хави не рассчитывает на него в новом сезоне. Защитник, в свою очередь, также уверен, что сможет найти новый клуб до конца лета.

Сезон-2022/23 провел в аренде в «Тоттенхэме». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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