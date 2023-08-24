«Барса» зарегистрировала Лангле в Ла Лиге. Защитник отказался переходить в «Аль-Наср», но клуб и игрок уверены, что он уйдет до закрытия трансферного окна

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Клеман Лангле Футбол

«Барселона» зарегистрировала Клемана Лангле.

По информации Marca, в четверг Лангле был зарегистрирован в Ла Лиге на сезон-2023/24. Француз был близок к переходу в «Аль-Наср» за 10+5 млн евро, однако в итоге он отказался от трансфера в саудовский клуб.

Отмечается, что, несмотря на регистрацию, в «Барселоне» уверены, что Лангле покинет клуб до закрытия трансферного окна, поскольку Хави не рассчитывает на него в новом сезоне. Защитник, в свою очередь, также уверен, что сможет найти новый клуб до конца лета.

Сезон-2022/23 Клеман Лангле провел в аренде в «Тоттенхэме». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Sundance Neeskens
Деста тоже регистрировали перед арендой в ПСВ. Это делается, чтобы увеличить баланс ФФП после ухода игрока.
+11
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error505
И ради этого перестали кормить резервную команду?)
+11
-6
+5
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Vlad
А зачем? Скорее всего он уйдёт, лучше бы Иньяго зарегистрировали
0
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Кто бы что не говорил, но Лангле в первый сезон был неплох, затем Вальверде сломал всю игру Барсе своими Гриззманами, Умтити и Дембеле.
Уже тогда было понятно, что французам не место в Барсе. Нужно на бразильцев и немцев смотреть.
Тот же Брандт был бы отличным вложением, чем Гриззман
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Under
Ответ Sundance Neeskens
Деста тоже регистрировали перед арендой в ПСВ. Это делается, чтобы увеличить баланс ФФП после ухода игрока.
как регистрация им поможет?
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0
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