Сенников об Абаскале: «Кресла шатаются у тех, кто находится в зоне вылета. У лидеров нет смысла что-то менять, пока команда не опустится ниже 8-го места»

Теги Спартак Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Ахмат Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Сенников не видит предпосылок для отставки Гильермо Абаскаля.

– «Спартак» примет «Ахмат». На какой результат поставили бы?

– На победу «Спартака». У него больше шансов выиграть. Понятно, что есть проблемы в защите, но я думаю, что за счет других качеств красно-белые могут добиваться результата.

Если они будут больше атаковать, играть на чужой половине поля, то все получится. А «Ахмат» сейчас находится в подвешенном состоянии после смены тренера. Надо выбираться из сложной ситуации, но нестабильность будет пока оставаться.

– Если «Спартак» проиграет, это будет уже третье поражение подряд. Не зашатается ли кресло под Абаскалем?

– Нет. Кресла шатаются в основном у тех, кто находится в зоне вылета. А что касается традиционных лидеров, пока та или иная команда не опустится ниже восьмого места, нет смысла что-то менять, – сказал экс-игрок сборной сборной России.

Напомним, «Спартак» на данный момент идет на 6-м месте в Мир РПЛ.

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3 комментария

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Алекс75
Заголовок напрягает, конечно. Что-то понять шанс всегда есть :)
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Иван Иванов
Бред сивой кобылы... Если, не дай Бог, сегодня Спартак проиграет, то высока вероятность что это был последний матч Абаскаля. По крайней мере в чемпионате. Ну а если ещё и в Кубке Динамо проиграет через три дня, то можно будет уже не сомневаться в увольнении Гилерме. К тому же в случае проигрыша Ахмату, есть вероятность что Спартак окажется ниже восьмого места.
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