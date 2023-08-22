Игроки «Ливерпуля» U16 из-за расизма со стороны футболиста «Юве» ушли с поля на турнире в Австрии

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Австрия Ред Булл Зальцбург детский футбол расизм дискриминация Футбол

Игроки «Ливерпуля» U16 отказались продолжать матч с «Ювентусом» из-за расизма.

Инцидент произошел в пятницу на турнире Next Generation Trophy в Австрии. Один из игроков юношеской команды «Ювентуса» во время матча оскорбил игрока «Ливерпуля» на расовой почве. После этого футболист «Ливерпуля» сообщил об инциденте тренерскому штабу, и команда покинула поле.

Сообщается, что футболист «Ювентуса», оскорбивший соперника, был отстранен клубом до конца турнира. С ним провели беседу. Кроме того, туринцы принесли официальные извинения «Ливерпулю». Представители организовавшего турнир «Зальцбурга» связались с директором академии «Ливерпуля» Алексом Инглторпом, чтобы принести извинения за случившееся и спросить о самочувствии игрока.

Перед следующим матчем «Ливерпуля» против аргентинского «Индепендьенте» игроки встали на колено в знак солидарности.

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31 комментарий

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blаncо
Так ни один матч в футболе не будет доигран, если любая попытка вывести из себя соперника будет считаться оскорблением или дискриминацией.
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Плевал я
"Бремя белого человека"
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аdidаs
Спросить о самочувствии? Он что ещё и травму получил?
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Izokot
Выражу непопулярную на спортсе позицию. Правильно, что ушли англичане. Расизм - это то, что должно быть искоренено самым жесточайшим образом. Ни одна раса не имеет привилегированного положения на общей планете. А непонимающим это общество должно давать ясно понять, что неправы именно они, а не представители другой расы.
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savik-A.M.
Ответ Плевал я
"Бремя белого человека"
у Италии по факту не было колоний и рабами они не торговали , им зачем преклоняться перед черными
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svetqa
Просто представьте, Ригобер 12 лет (с 2011) сидит на спортсе и ждет каждую новость про нелюбимые клубы, чтоб попытаться остро подколоть его фанатов. 12 лет жизни человек ежедневно тут сидит. Столько в тюрьмах не сидят.
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Плевал я
Ответ savik-A.M.
Древний Рим не есть Италия , даже языки разные
Итальянцы в курсе, что не имеют отношения к древнему риму?
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Плевал я
Ответ Bobby Shmonka
Если темнокожий тебя назовет белым мусором или белым дерьмом тебе это норм будет?
Чёрного чёрным нельзя называть. А белого белым можно. Толерантность она такая
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Pok_Toholo
Ответ Плевал я
"Бремя белого человека"
Ужасный груз ответственности, не позволяющий обозвать человека по его цвету кожи
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savik-A.M.
Ответ Bobby Shmonka
были там рабы,и торговали они ими.Иди историю учи.
черными ? Где тут почва для рассизма
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Bobby Shmonka
Ответ Плевал я
"Бремя белого человека"
Если темнокожий тебя назовет белым мусором или белым дерьмом тебе это норм будет?
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Bobby Shmonka
Ответ savik-A.M.
у Италии по факту не было колоний и рабами они не торговали , им зачем преклоняться перед черными
были там рабы,и торговали они ими.Иди историю учи.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ savik-A.M.
после нашествия варваров там все перемешалось , и на секунду , столицей Восточной Римской империи вобще был Константинополь
Позже стал Константинополь.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ savik-A.M.
Древний Рим не есть Италия , даже языки разные
Римская империя была принципатом с Италией в качестве метрополии своих провинций и городом Римом в качестве единственной столицы. Ну как бы Италия всё-же. 😁
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savik-A.M.
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А если поглубже копнуть и вспомнить Римскую Империю? 😊 Да и Гугл говорит, что колонии были у современной Италии с 19 века.)
в римской империи даже язык был другой от современной Италии , а те колонии что были в 19-и веке они были только на бумаге , Италия вобще была одной из самых нищих стран Европы , потому и было столько эмигрантов во все страны Америке , и не только в северную но и в разные Аргентины
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ savik-A.M.
у Италии по факту не было колоний и рабами они не торговали , им зачем преклоняться перед черными
А если поглубже копнуть и вспомнить Римскую Империю? 😊 Да и Гугл говорит, что колонии были у современной Италии с 19 века.)
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Плевал я
Ответ savik-A.M.
у Италии по факту не было колоний и рабами они не торговали , им зачем преклоняться перед черными
Я вообще не это имел ввиду. Ну а Италия без колоний это очень смешно))
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Sergey Kuznetsov
Ответ аdidаs
Спросить о самочувствии? Он что ещё и травму получил?
у вас чёрное сердце, проявите сочувствие
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savik-A.M.
они торговали рабам? , тут изначально про рассизм
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gukmamop
Наверняка показывал туринский салют
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Mohnatiy
Встали на колено в знак солидарности...
А кроме коленно-локтевых поз нет других способов что-то продемонстрировать?
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savik-A.M.
Я таки понимаю что ониони нашли повод уже детей заставляют вставать на колени
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