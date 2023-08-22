Игроки «Ливерпуля» U16 из-за расизма со стороны футболиста «Юве» ушли с поля на турнире в Австрии
Игроки «Ливерпуля» U16 отказались продолжать матч с «Ювентусом» из-за расизма.
Инцидент произошел в пятницу на турнире Next Generation Trophy в Австрии. Один из игроков юношеской команды «Ювентуса» во время матча оскорбил игрока «Ливерпуля» на расовой почве. После этого футболист «Ливерпуля» сообщил об инциденте тренерскому штабу, и команда покинула поле.
Сообщается, что футболист «Ювентуса», оскорбивший соперника, был отстранен клубом до конца турнира. С ним провели беседу. Кроме того, туринцы принесли официальные извинения «Ливерпулю». Представители организовавшего турнир «Зальцбурга» связались с директором академии «Ливерпуля» Алексом Инглторпом, чтобы принести извинения за случившееся и спросить о самочувствии игрока.
Перед следующим матчем «Ливерпуля» против аргентинского «Индепендьенте» игроки встали на колено в знак солидарности.
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