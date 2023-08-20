«Милан» за 3 млн евро подпишет защитника «Платенсе» Пеллегрино. Аргентинцы получат процент от перепродажи

Теги Милан серия А Италия высшая лига Аргентина возможные трансферы Платенсе Марко Пеллегрино Футбол

«Милан» близок к подписанию защитника «Платенсе» Марко Пеллегрино.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» и «Платенсе» договорились о переходе Пеллегрино за 3 миллиона евро. На данный момент клубы обсуждают размер бонусов и процент, который получит «Платенсе» от суммы следующего трансфера 21-летнего защитника.

В 17 матчах за клуб в 2023 году Марко Пеллегрино забил 1 гол и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика доступна здесь.

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3 комментария

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Голубая Эскадра
Надеюсь «выстрелит» как Тшау и Калулу, их тоже за смешные деньги купили…
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Дядя ТУРА
прикольно у них в составе нап 41 год
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Е.Р.
Что на сдачу хватило, то и взяли
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