«Милан» за 3 млн евро подпишет защитника «Платенсе» Пеллегрино. Аргентинцы получат процент от перепродажи

«Милан» близок к подписанию защитника «Платенсе» Марко Пеллегрино.

По данным La Gazzetta dello Sport, « » и « » договорились о переходе Пеллегрино за 3 миллиона евро. На данный момент клубы обсуждают размер бонусов и процент, который получит «Платенсе» от суммы следующего трансфера 21-летнего защитника.

В 17 матчах за клуб в 2023 году Марко Пеллегрино забил 1 гол и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика доступна здесь.

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