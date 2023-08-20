Бекхэм о победе «Интер Майами» в Кубке лиг: «Тяжелая игра, я не поклонник пенальти». Дэвид не забил 11-метровый Португалии на Евро-2004
Дэвид Бекхэм прокомментировал победу «Интер Майами» в Кубке лиг.
В финале Кубка лиг «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти (1:1, пен. 10:9).
«Сегодняшний вечер был совершенно особенным – думаю, не только для нашего клуба, но и для наших болельщиков, игроков, наших семей и всего нашего персонала, который прошел этот путь вместе с нами. Но это было нелегко.
Сегодняшняя игра была очень сложной. «Нэшвилл» навязал невероятную борьбу. В конце они были очень близки к победе, и я поздравляю этот клуб и игроков, потому что это была очень тяжелая игра. Но сегодня был наш вечер», – сказал совладелец «Интер Майами».
Говоря о послематчевых пенальти, экс-игрок сборной Англии пошутил о своем нереализованном 11-метровом в ворота Португалии в 1/4 финала Евро-2004.
«Я не самый большой поклонник пенальти. Никогда не бывает легко смотреть, как матчи заканчиваются подобным образом. А для команд, которые не выигрывают, это трудный момент. Но каждый пенальти [«Интер Майами»] был невероятен», – сказал Бекхэм.
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