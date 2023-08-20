Бекхэм о победе «Интер Майами» в Кубке лиг: «Тяжелая игра, я не поклонник пенальти». Дэвид не забил 11-метровый Португалии на Евро-2004

Теги Сборная Португалии по футболу МЛС Сборная Англии по футболу Дэвид Бекхэм Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Дэвид Бекхэм прокомментировал победу «Интер Майами» в Кубке лиг.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти (1:1, пен. 10:9).

«Сегодняшний вечер был совершенно особенным – думаю, не только для нашего клуба, но и для наших болельщиков, игроков, наших семей и всего нашего персонала, который прошел этот путь вместе с нами. Но это было нелегко.

Сегодняшняя игра была очень сложной. «Нэшвилл» навязал невероятную борьбу. В конце они были очень близки к победе, и я поздравляю этот клуб и игроков, потому что это была очень тяжелая игра. Но сегодня был наш вечер», – сказал совладелец «Интер Майами».

Говоря о послематчевых пенальти, экс-игрок сборной Англии пошутил о своем нереализованном 11-метровом в ворота Португалии в 1/4 финала Евро-2004.

«Я не самый большой поклонник пенальти. Никогда не бывает легко смотреть, как матчи заканчиваются подобным образом. А для команд, которые не выигрывают, это трудный момент. Но каждый пенальти [«Интер Майами»] был невероятен», – сказал Бекхэм.

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7 комментариев

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человек-муравей человек-физрук
Бэкхэм молодец. умеет выбирать звезд. мог бы выбрать только для лайков но он выбрал для результата. и последняя команда чемпа забирает своей первый трофей через месяц
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Экспертное мнение
Ответ Сикарио
Про Бекхема ваше барсостадо писало в свое время тоже самое, что и щас про Роналду))
Понятно, что Бекхэм времен Реала был больше рекламным лицом, чем футболистом. Однако, Бекхэм не позволял себе разбивать телефоны детей, насиловать женщин, истерично поливать всех вокруг, пинать лежачих игроков. Даже не сравнивай, Бекхэм человек как минимум.
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Экспертное мнение
Забавно, что Месси играет в команде бывшей семерки МЮ
+1
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