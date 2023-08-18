В Манчестере появилась реклама с карточкой Карлоса Тевеса из EA Sports FC 24

В Манчестере опубликовали рекламу FC 24 с Карлосом Тевесом.

EA развесила по Манчестеру рекламу с бывшим форвардом «Юнайтед» и «Сити», который получил в FC 24 карточку героя.

Разработчики оценили нападающего в 90 баллов. За предзаказ FC 24 до 22 августа можно получить одного из карточек героев для Ultimate Team.

Ранее стартовали бесплатные выходные в FIFA 23 в Steam, которые продлятся до 21 августа.

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