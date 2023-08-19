Аль-Иттихад — Аль-Таи: прогноз на матч 19.08.2023, Чемпионат Саудовской Аравии, 2 тур
19 августа в городе Джидда состоится матч второго тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Иттихад» на домашней арене «Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала» будет принимать «Аль-Таи». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.
Фабиньо, Жота, Бензема и Канте — это мощнейшая обойма для аравийской команды, которая нацелена в будущем на большое количество трофеев. Это еще только начало, знаковые игроки друг за другом едут в топовые клубы Саудовской Аравии. В последних матчах команда выглядит неплохо и старт чемпионата получился удачным. Сопернику в лице «Аль-Таи» будет сложно тягаться с таким оппонентом, тем более что в их составе нет таких игроков, которые могут решить исход любого матча. Получится ли навязать борьбу команде «Аль-Таи», одному из главных претендентов на трофей в текущем сезоне или же мы увидим игру в одну калитку, мы узнаем совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), Ф1 (-2), ТМ (3,5).
ФК «Аль-Иттихад»
«Аль-Иттихад» в прошлом сезоне аравийского чемпионата стал триумфатором и забрал трофей. В 30 сыгранных турах им удалось набрать 72 очка и на 5 баллов опередить своих ближайших конкурентов ФК «Аль-Наср» с Криштиану Роналду. В прошлом сезоне было всего 2 проигрышных матча и 22 победных, что является лучшими показателями в лиге. Им удалось отличиться 60 раз, что в среднем по 2 гола за матч, а марокканский игрок команды Хамдалла стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 21 гол. Меньше всех «Аль-Иттихад» и пропустил голов, их всего было 13.
Команда из Джидды в этом году прилично усилила свой игровой состав и подписала в свои ряды следующих высококачественных футболистов: Фабиньо из «Ливерпуля», Жоту из «Селтика», Бензема из «Реал Мадрид», Канте из «Челси». Еще стан команды пополнился Аль-Фарханом, перешедшим из «Аль-Раэд» и Аль-Амри из «Абха».
Не обошлось и без уходов игроков и команду покинули: Аль-Саяри, Энрике, Аль-Сумаири, Абу Аседа, Саваан.
До старта нового сезона Чемпионата Саудовской Аравии команда сражалась в Кубке Арабских чемпионов, где сначала на групповом этапе уверенно заняла 1 строчку в группе А, выиграв все 3 матча с общим счетом (5:2). А вот в плей-офф у них в первом же четвертьфинальном матче начались проблемы и случилось поражение (1:3) от «Аль-Хиляль», который был более точен в реализации своих голевых моментов. Плюс к этому на 79 минуте встречи Бензема не реализовал пенальти, что не позволило дожать в концовке оппонента.
В первом туре аравийского первенства подопечные Эспириту уверенно и без проблем разобрались в гостях с «Аль-Раед», забив 3 безответных мяча (3:0). При тотальной доминации как во владении мячом и созданию голевых моментов, выйти вперед удалось только на 58 минуте встречи. А после чего команда поймала кураж и дважды еще отличился Коронадо в отрезке 6 минут встречи. После первого тура «Аль-Иттихад» взял лидерство в таблице и наряду с 6 клубами чемпионата имеет в своей копилке 3 очка.
Результаты ФК «Аль-Иттихад» в 5 последних сыгранных матчах:
- 14.08.23 «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 0:3;
- 05.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1:3;
- 02.08.23 «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» 1:2;
- 30.07.23 «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» 1:0;
- 27.07.23 «Эсперанс» — «Аль-Иттихад» 1:2.
Интересные статические факты ФК «Аль-Иттихад»:
- В 9 из 10 последних матчей команда не проигрывала, а побеждала при этом в 8;
- Последний матч в качестве хозяев для команды был проигрышным;
- В 3 последних матчах команда забивает в среднем по 2 гола за игру, пропуская в среднем по 1 мячу;
- В 2 из 3 последних матчах команды забивают оба соперника;
- Из 8 последних матчей в 7 было забито обоими оппонентами не более чем 3 мяча за игру.
- В 12 последних играх команда отличается минимум одним забитым голом.
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ФК «Аль-Таи»
Команда из города Хаиль в прошлом сезоне Чемпионата Саудовской Аравии оказалась на экваторе таблицы и заняла 9 место. В их активе 34 балла, набранных в 30 турах и всего 3 очка отставания от седьмого «Аль-Иттифака». Не задалась команде концовка чемпионата, где в 5 последних турах не было набрано ни одного очка.
«Аль-Таи» в текущем году пополнил свои ряды следующими игроками: Мисиджан, перебравшийся из «Твенте», Менсах из «Кайсериспор», Роко из «Эльче», Бауэр из «Сент-Труйден» , Аль-Шамлан из «Аль-Батин», Аль-Хартхи из «Аль-Аин», Абдулла из «Аль-Таавун».
А ушли из команды: Саюд, Аль-Джохани, Мбенза, МУсона, Аль-Джавей, Харзан, Фай, Денер, Мартинез, Джафар.
В преддверии старта сезона было сыграно 3 контрольных поединка, в двух из которых случились поражения. Сначала от словенской «Муры» (1:3), где провели невзрачный второй тайм и пропустили там 2 мяча, после нейного счета в первом. После чего был проигрыш от «АЕК Ларнака» (0:2), где соперник забил по голу в каждом из таймов. А вот в последнем товарищеском матче удалось обыграть «Иттихад Кальба» (2:1), где удалось сделать камбэк после пропущенного гола в начале встречи.
В первом туре Премьер-Лиги первенства Саудовской Аравии «Аль-Таи» смог забрать 3 очка в сложнейшем противостоянии с ФК «Дамак». Все решилось в концовке встречи, когда хозяева смогли реализовать один из немногочисленных голевых моментов, а гером встречи стал Аль-Хараби, который отправил мяч в сетку ворот соперника на 79 минуте матча. За счет этой победы команде удалось вклиниться в ТОП-7 чемпионата после стартового тура.
Результаты ФК «Аль-Таи» в 5 последних сыгранных матчах:
- 12.08.23 «Аль-Таи» — «Дамак» 1:0;
- 27.07.23 «Аль-Таи» — «Иттихад Кальба» 2:1;
- 19.07.23 «АЕК Ларнака» — «Аль-Таи» 2:0;
- 13.07.23 «Мура» — «Аль-Таи» 3:1;
- 31.05.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 2:0.
Интересные статические факты ФК «Аль-Таи»:
- Команда проигрывает в 7 из 10 последних встречах;
- В 2 матчах кряду удается победить оппонентов;
- В 5 последних матчах в качестве гостей были поражения;
- Только в 1 из 3 последних встречах команды забивают оба оппонента;
- В 3 последних матчах ни разу не было забито 4 и более мяча обоими соперниками;
- В последних 3 матчах был забит в среднем за игру 1 гол;
- Команда забивает голы своим оппонентам в 2 последних встречах.
«Аль-Иттихад» – «Аль-Таи»: история личных встреч
Команды в истории очных поединков провели между собой 10 встреч. Огромное преимущество в них на стороне хозяев – 9 побед, при 1 виктории гостей. «Аль-Иттихад» в среднем забивали в этих матчах 2 гола (20 забитых мячей), а «Аль-Таи» 0,90 (9 мячей). Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Иттихада» (5:2).
В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:
- 31.05.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Таи» (2:0).
- 0402.23 «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» (0:1).
- 29.05.22 «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» (1:0).
- 27.11.21 «Аль-Иттихад» – «Аль-Таи» (1:0).
- 24.01.08 «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» (1:2).
В 5 последних очных встречах «Аль-Таи» лишь 1 раз обыграл своего оппонента, который в остальных матчах побеждал. И всего в этих пяти матчах «Аль-Таи» удалось забить лишь 2 мяча, в двух последних играх они не отличались.
Стоит заметить, что во всех 4 последних очных встречах обе команды не забивали друг другу в одной игре и не было за матч более двух голов.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Таи»
Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния команду хозяев. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Аль-Иттихад» — 1.14;
- Ничья — 8.04;
- Победа «Аль-Таи» — 12.76;
- X2 — 4.90;
- Ф1 (-1,5) — 1.51;
- Ф1 (-2) — 1.85;
- Ф2 (+2,5) — 1.51;
- Ф2 (+1,5) — 2.40;
- ТБ (2,5) — 1.44;
- ТМ (2,5) — 2.60;
- ТМ (3,5) — 1.60;
- ОЗ (да) — 2.27;
- ОЗ (нет) — 1.56.
«Аль-Иттихад» в атаке с Бенземой, Жотой и в опорной зоне с Фабиньо и Канте смотрится очень боевой единицей, плюс к этому есть еще несколько игроков приличного уровня. Учитывая, что они играют на домашней арене, да еще и со скромным клубом-середнячком «Аль-Таи», мне кажется что разгрома гостям не миновать. Поэтому хорошей ставкой здесь выглядит событие Ф1 (-1,5) за приличный коэффициент 1.51. Если же вы уверены в еще более крупной победе хозяев, то можно заключить пари и на Ф1 (-2) за кэф 1.85.
А учитывая что команды не совсем результативны в своих последних проведенных матчах, можно в этой встрече и сделать ставку на ТМ (3,5) за неплохой кэф 1.60.
Где смотреть матч Аль-Иттихад – Аль-Таи
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- Дата проведения
- 19 августа, 21.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
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