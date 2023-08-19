19 августа в городе Джидда состоится матч второго тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Иттихад» на домашней арене «Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала» будет принимать «Аль-Таи». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фабиньо, Жота, Бензема и Канте — это мощнейшая обойма для аравийской команды, которая нацелена в будущем на большое количество трофеев. Это еще только начало, знаковые игроки друг за другом едут в топовые клубы Саудовской Аравии. В последних матчах команда выглядит неплохо и старт чемпионата получился удачным. Сопернику в лице «Аль-Таи» будет сложно тягаться с таким оппонентом, тем более что в их составе нет таких игроков, которые могут решить исход любого матча. Получится ли навязать борьбу команде «Аль-Таи», одному из главных претендентов на трофей в текущем сезоне или же мы увидим игру в одну калитку, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), Ф1 (-2), ТМ (3,5).

ФК «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» в прошлом сезоне аравийского чемпионата стал триумфатором и забрал трофей. В 30 сыгранных турах им удалось набрать 72 очка и на 5 баллов опередить своих ближайших конкурентов ФК «Аль-Наср» с Криштиану Роналду. В прошлом сезоне было всего 2 проигрышных матча и 22 победных, что является лучшими показателями в лиге. Им удалось отличиться 60 раз, что в среднем по 2 гола за матч, а марокканский игрок команды Хамдалла стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 21 гол. Меньше всех «Аль-Иттихад» и пропустил голов, их всего было 13.

Команда из Джидды в этом году прилично усилила свой игровой состав и подписала в свои ряды следующих высококачественных футболистов: Фабиньо из «Ливерпуля», Жоту из «Селтика», Бензема из «Реал Мадрид», Канте из «Челси». Еще стан команды пополнился Аль-Фарханом, перешедшим из «Аль-Раэд» и Аль-Амри из «Абха».

Не обошлось и без уходов игроков и команду покинули: Аль-Саяри, Энрике, Аль-Сумаири, Абу Аседа, Саваан.

До старта нового сезона Чемпионата Саудовской Аравии команда сражалась в Кубке Арабских чемпионов, где сначала на групповом этапе уверенно заняла 1 строчку в группе А, выиграв все 3 матча с общим счетом (5:2). А вот в плей-офф у них в первом же четвертьфинальном матче начались проблемы и случилось поражение (1:3) от «Аль-Хиляль», который был более точен в реализации своих голевых моментов. Плюс к этому на 79 минуте встречи Бензема не реализовал пенальти, что не позволило дожать в концовке оппонента.

В первом туре аравийского первенства подопечные Эспириту уверенно и без проблем разобрались в гостях с «Аль-Раед», забив 3 безответных мяча (3:0). При тотальной доминации как во владении мячом и созданию голевых моментов, выйти вперед удалось только на 58 минуте встречи. А после чего команда поймала кураж и дважды еще отличился Коронадо в отрезке 6 минут встречи. После первого тура «Аль-Иттихад» взял лидерство в таблице и наряду с 6 клубами чемпионата имеет в своей копилке 3 очка.

Результаты ФК «Аль-Иттихад» в 5 последних сыгранных матчах:

14.08.23 «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 0: 3 ;

0: ; 05.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1: 3 ;

1: ; 02.08.23 «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» 1: 2 ;

1: ; 30.07.23 «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» 1 :0;

— «Сфаксьен» :0; 27.07.23 «Эсперанс» — «Аль-Иттихад» 1:2.

Интересные статические факты ФК «Аль-Иттихад»:

В 9 из 10 последних матчей команда не проигрывала, а побеждала при этом в 8;

Последний матч в качестве хозяев для команды был проигрышным;

В 3 последних матчах команда забивает в среднем по 2 гола за игру, пропуская в среднем по 1 мячу;

В 2 из 3 последних матчах команды забивают оба соперника;

Из 8 последних матчей в 7 было забито обоими оппонентами не более чем 3 мяча за игру.

В 12 последних играх команда отличается минимум одним забитым голом.

Прогноз на матч Барселона – Кадис

ФК «Аль-Таи»

Команда из города Хаиль в прошлом сезоне Чемпионата Саудовской Аравии оказалась на экваторе таблицы и заняла 9 место. В их активе 34 балла, набранных в 30 турах и всего 3 очка отставания от седьмого «Аль-Иттифака». Не задалась команде концовка чемпионата, где в 5 последних турах не было набрано ни одного очка.

«Аль-Таи» в текущем году пополнил свои ряды следующими игроками: Мисиджан, перебравшийся из «Твенте», Менсах из «Кайсериспор», Роко из «Эльче», Бауэр из «Сент-Труйден» , Аль-Шамлан из «Аль-Батин», Аль-Хартхи из «Аль-Аин», Абдулла из «Аль-Таавун».

А ушли из команды: Саюд, Аль-Джохани, Мбенза, МУсона, Аль-Джавей, Харзан, Фай, Денер, Мартинез, Джафар.

В преддверии старта сезона было сыграно 3 контрольных поединка, в двух из которых случились поражения. Сначала от словенской «Муры» (1:3), где провели невзрачный второй тайм и пропустили там 2 мяча, после нейного счета в первом. После чего был проигрыш от «АЕК Ларнака» (0:2), где соперник забил по голу в каждом из таймов. А вот в последнем товарищеском матче удалось обыграть «Иттихад Кальба» (2:1), где удалось сделать камбэк после пропущенного гола в начале встречи.

В первом туре Премьер-Лиги первенства Саудовской Аравии «Аль-Таи» смог забрать 3 очка в сложнейшем противостоянии с ФК «Дамак». Все решилось в концовке встречи, когда хозяева смогли реализовать один из немногочисленных голевых моментов, а гером встречи стал Аль-Хараби, который отправил мяч в сетку ворот соперника на 79 минуте матча. За счет этой победы команде удалось вклиниться в ТОП-7 чемпионата после стартового тура.

Результаты ФК «Аль-Таи» в 5 последних сыгранных матчах:

12.08.23 «Аль-Таи» — «Дамак» 1 :0;

— «Дамак» :0; 27.07.23 «Аль-Таи» — «Иттихад Кальба» 2 :1;

— «Иттихад Кальба» :1; 19.07.23 «АЕК Ларнака» — «Аль-Таи» 2 :0;

— «Аль-Таи» :0; 13.07.23 «Мура» — «Аль-Таи» 3 :1 ;

— «Аль-Таи» :1 31.05.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 2:0.

Интересные статические факты ФК «Аль-Таи»:

Команда проигрывает в 7 из 10 последних встречах;

В 2 матчах кряду удается победить оппонентов;

В 5 последних матчах в качестве гостей были поражения;

Только в 1 из 3 последних встречах команды забивают оба оппонента;

В 3 последних матчах ни разу не было забито 4 и более мяча обоими соперниками;

В последних 3 матчах был забит в среднем за игру 1 гол;

Команда забивает голы своим оппонентам в 2 последних встречах.

«Аль-Иттихад» – «Аль-Таи»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 10 встреч. Огромное преимущество в них на стороне хозяев – 9 побед, при 1 виктории гостей. «Аль-Иттихад» в среднем забивали в этих матчах 2 гола (20 забитых мячей), а «Аль-Таи» 0,90 (9 мячей). Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Иттихада» (5:2).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

31.05.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Таи» ( 2 :0).

– «Аль-Таи» ( :0). 0402.23 «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» (0: 1 ).

(0: ). 29.05.22 «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» ( 1 :0).

– «Аль-Иттихад» ( :0). 27.11.21 «Аль-Иттихад» – «Аль-Таи» ( 1 :0).

– «Аль-Таи» ( :0). 24.01.08 «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» (1:2).

В 5 последних очных встречах «Аль-Таи» лишь 1 раз обыграл своего оппонента, который в остальных матчах побеждал. И всего в этих пяти матчах «Аль-Таи» удалось забить лишь 2 мяча, в двух последних играх они не отличались.

Стоит заметить, что во всех 4 последних очных встречах обе команды не забивали друг другу в одной игре и не было за матч более двух голов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Таи»

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния команду хозяев. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Аль-Иттихад» — 1.14;

Ничья — 8.04;

Победа «Аль-Таи» — 12.76;

X2 — 4.90;

Ф1 (-1,5) — 1.51;

Ф1 (-2) — 1.85;

Ф2 (+2,5) — 1.51;

Ф2 (+1,5) — 2.40;

ТБ (2,5) — 1.44;

ТМ (2,5) — 2.60;

ТМ (3,5) — 1.60;

ОЗ (да) — 2.27;

ОЗ (нет) — 1.56.

«Аль-Иттихад» в атаке с Бенземой, Жотой и в опорной зоне с Фабиньо и Канте смотрится очень боевой единицей, плюс к этому есть еще несколько игроков приличного уровня. Учитывая, что они играют на домашней арене, да еще и со скромным клубом-середнячком «Аль-Таи», мне кажется что разгрома гостям не миновать. Поэтому хорошей ставкой здесь выглядит событие Ф1 (-1,5) за приличный коэффициент 1.51. Если же вы уверены в еще более крупной победе хозяев, то можно заключить пари и на Ф1 (-2) за кэф 1.85.

А учитывая что команды не совсем результативны в своих последних проведенных матчах, можно в этой встрече и сделать ставку на ТМ (3,5) за неплохой кэф 1.60.

Где смотреть матч Аль-Иттихад – Аль-Таи

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥