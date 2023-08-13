На десятом Чемпионате мира по футболу среди женщин, проходящем в Австралии и Новой Зеландии, настала пора решающих поединков. В полуфиналах 15 августа сборная Испании сыграет с командой Швеции, матч состоится на стадионе «Иден Парк» в Окленде в 11:00 по московскому времени. Второй поединок пройдет 16 августа на стадионе «Австралия» в Сиднее, в нем хозяйки соревнований буду играть с командой Англии, начало в 13:00 по московскому времени.

Уже сейчас понятно, что в женском футболе появится новый чемпион мира, ранее побеждали только команды США, Германии, Норвегии и Японии. Болельщиков ждут захватывающие поединки, которые можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Расписание трансляций следующее:

Во сколько 1/2 ЧМ по футболу среди женщин 2023