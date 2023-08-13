Десятый чемпионат мира по футболу среди женщин, проходящий в Австралии и Новой Зеландии достиг стадии полуфиналов. В них 15 августа в 11:00 часов на стадионе «Иден Парк» в Окленде встретятся сборные Испании и Швеции, а днем позже, 16 августа в 13:00 часов на стадионе «Австралия» в Сиднее сыграют команды Австралии и Англии. Время начала матчей указано московское.

Многим такой расклад сил покажется неожиданным, главным образом потому что среди участниц решающих поединков нет команд Германии и США. Но немецкая сборная турнир провалила и даже не вышла в стадию плей-офф, а американки оказались слишком самонадеянными. С трудом они вышли в 1/8 финала, где в серии пенальти уступили сборной Швеции. Очень сильную игру на протяжении всего турнира показывала команда Японии, но и азиатская сборная в четвертьфинале уступила «Тре Крунур».

Испания — Швеция

Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (+0,5), ТМ 2

Четыре года назад на Чемпионате мира во Франции испанки заняли второе место в группе, но в первом раунде плей-офф попали сразу на будущего победителя чемпионата команду США. На этот раз сборная Испании уже добилась высшего достижения в своей истории, выйдя в полуфинал мирового первенства. В группе подопечные Хорхе Вильды стартовали очень уверенно Уже во второй день соревнований они без труда расправились со сборной Коста-Рики со счетом 3 : 0, а затем разгромили команду Замбии со счетом 5 : 0. В третьем туре испанки выясняли в матче со сборной Японии, кто выйдет в плей-офф с первого места. Матч заставил многих усомниться в дальнейших перспективах «фурии рохи». На сей раз она сама потерпела крупное поражение со счетом 0 : 4.

Всю досаду от поражения в последнем туре группового этапа сборная Испании выместила в 1/8 финала в матче с командой Швейцарии, счет поединка 5 : 1. На стадии плей-офф пять мячей в ворота соперниц на этом чемпионате не отправлял никто. Сложнее испанкам пришлось в четвертьфинале в матче против сборной Нидерландов. Он закончился со счетом 2 : 1, а решающий мяч был проведен с пенальти. Сразу три представительницы сборной Испании на турнире забили по три мяча: лучший бомбардир за всю историю клуба «Барселона» Дженнифер Эрмосо, Айтана Бонмати и Альба Редондо.

Сборная Швеции более титулованная команда. В 2003 году в США она стала серебряным призером мирового первенства, еще трижды шведки завоевывали бронзовые награды, в том числе четыре года назад во Франции. На полях Австралии и Новой Зеландии «Тре Крунур» пока не потерпели ни одного поражения. В группе G они уверенно заняли первое место, обыграв поочередно сборную Южной Африки (2 : 1), затем разгромили итальянок (5 : 0) и в заключительном туре в ничего не решающем матче обыграли команду Аргентины (2 : 0).

Казалось, шведкам не повезло с сеткой плей-офф. В первом же матче предстояло играть с четырехкратными чемпионками мира американками. Основное и дополнительное время матча безголевой ничьей, а затем была драматичная серия пенальти. В четвертьфинале сборная Швеции вышла на сильных японок, и сыграла очень стильно. К середине второго тайма шведки вели с преимуществом в два мяча и пропустили лишь под занавес матча. Стоит выделить игру Аманды Илестедт. На ее счету четыре забитых мяча, при том, что она защитница.

Букмекеры считают фаворитом первого полуфинала сборную Испании. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа сборной Испании — 2,04

Ничья в основное время матча — 3,20

Победа сборной Швеции — 3,95

На победу испанок очень хороший коэффициент, который так и просит сделать выбор в пользу него. Понятно, что костяк сборной составляют представительницы «Барселоны», выигравшей женскую Лигу Чемпионов. Однако нужно помнить, какие команды обыграли шведки. Напомним, что японки тех же испанок разгромили в группе.

Австралия — Англия

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-0,5), ТМ 2

Сборная Австралии, пожалуй, самый неожиданный участник полуфинала. Ее рассматривали в качестве темной лошадки, но она смогла доказать свою состоятельность и прыгнуть выше головы. Конечно, не без помощи родных, заполненных до отказа, трибун. В матче открытия за счет реализованного во втором тайме пенальти австралийки обыграли сборную Северной Ирландии. Во втором туре потерпели поражение от команды Нигерии со счетом 2 : 3, но, разгромив в заключительном туре сборную Канады со счетом 4 : 0, хозяйки соревнований смогли занять в группе первое место.

В первом раунде плей-офф сборная Австралии уверенно победила датчанок, забив в каждом из таймов по мячу. В четвертьфинале многие предсказывали хозяйкам поражение в поединке против сильных француженок. В игровое время команды отличиться не смогли, а серия пенальти затянулась на девять ударов. Удача в итоге оказалась на стороне сборной Австралии. Хозяйки отличаются слаженной командной игрой, хотя среди них можно выделить крайнюю полузащитницу Хейли Расо, она стала автором трех забитых мячей и с этого сезона выступает за мадридский «Реал».

Сборная Англии опытный турнирный боец, и это уже третье подряд для нее попадание в четверку сильнейших на чемпионате мира. Англичанки впервые в своей истории в 2022 году выиграли чемпионат Европы и на мировое первенство ехали в качестве претенденток как минимум на медали. В группе D они уверенно заняли первое место, одержав три победы. В первом туре сборная Англии выиграла у скромных гаитянок с минимальным счетом 1 : 0. Затем такой же счет был зафиксирован в матче со сборной Дании. Зато покуражились англичанки в заключительном туре, обыграв сборную Китая со счетом 6 : 1.

В плей-офф сборная Англии пока не производит какого-то ошеломляющего впечатления. Был риск отправится домой уже после 1/8 финала. Их соперницами были нигерийки, оставившие о себе на чемпионате впечатление хорошей игрой. Основное и дополнительное время матча завершились вничью, а в серии пенальти психологически англичанки оказались сильнее. В четвертьфинальном поединке против сборной Колумбии у подопечных Сарины Вигман-Глоцбах было заметное преимущество на протяжении всего матча, но переломить сопротивление южноамериканок удалось только во втором тайме. В итоге победа со счетом 2:1.

Во втором полуфинале фаворитом считается сборная Англии. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа сборной Австралии — 3,50

Ничья в основное время матча — 3,00

Победа сборной Англии — 2,28

Коэффициент на победу англичанок очень привлекательный и вряд ли будет ошибкой поставить на них. Все-таки австралийки уже добились очень многого. Вряд ли поединок окажется очень результативным. В финале нас вполне может ожидать повторение матча за бронзу четырехлетней давности Швеция — Англия.