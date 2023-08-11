Анчелотти не ожидает подписания форварда в «Реал»: «Я очень доволен текущим составом»

Карло Анчелотти не ожидает, что «Реал» подпишет нападающего.

На пресс-конференции главного тренера мадридского клуба спросили о возможном приобретении девятого номера.

«Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Как я и всегда говорил, я очень доволен текущим составом.

Я видел хорошие вещи по ходу предсезонной подготовки, у всех хорошее взаимопонимание.

Мы довольны тем, что будем бороться на протяжении всего сезона», – сказал главный тренер « » .

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