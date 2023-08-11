Анчелотти не ожидает подписания форварда в «Реал»: «Я очень доволен текущим составом»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти не ожидает, что «Реал» подпишет нападающего.

На пресс-конференции главного тренера мадридского клуба спросили о возможном приобретении девятого номера.

«Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Как я и всегда говорил, я очень доволен текущим составом.

Я видел хорошие вещи по ходу предсезонной подготовки, у всех хорошее взаимопонимание.

Мы довольны тем, что будем бороться на протяжении всего сезона», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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28 комментариев

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igls54
Анчелотти: «Я очень доволен текущим составом, тем более, что собираюсь в Бразилию»
+22
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Алексей Богородицкий
Папа, если тебя держат в заложниках, дай знать!
+16
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Pb-SE
Ответ Алексей Богородицкий
Папа, если тебя держат в заложниках, дай знать!
Подними бровь
+15
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Фарид Харисов
По-моему у Анчелотти началась старческая болезнь Венгера — тот тоже был доволен и год за годом молча выжимал максимум из абсолютных середняков и хрусталей.
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denimo21
Без вратаря и без нападающего на какое место по итогу расчитывает ?
+5
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Фарид Харисов
Ответ DeltaForce
Конечно доволен,ведь Хоселу в качестве ЦФ это мечта каждого тренера)
Ну если без шуток, то Хоселу может и отыграет нормально.

Вопрос в том что у него вообще нет сменщика. А вот с вратарём конечно дыра в составе, которую Анчелотти в упор не хочет замечать.
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Tiestorzn17
Ответ Сикарио
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Не булькай глорька помоечников, я ж по делу сказал. Вратаря нет, нападающего нет.
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DeltaForce
Конечно доволен,ведь Хоселу в качестве ЦФ это мечта каждого тренера)
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Разрыв Пуканов
как без Куртуа собрались титулы брать?
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deadjoker
И зарыдал :))
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JENNINGS
Чую, сезон 2023/24 можно списывать, и по результатам от будет как 2018/19. Но очень хочется ошибаться на этот счёт
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fedor.vartum
Ясно, Камавинга будет 9-ый номер играть
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Бронислав Каминский
С Хоселу и Луниным возьмут отрицательный требл
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Vatikan
Ответ Vatikan
Бензему бы
Или заболотного
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Сикарио
Ответ Tiestorzn17
По моему там явный недокомплект состава на сегодняшний день.
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Kahn01
Через полгода будет аренда из серии Адебайор, потому что меланхоличные бразилы не умеют завершать, а только финтить поперёк поля.
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Алексей Богородицкий
Ответ Pb-SE
Подними бровь
😂😂😂
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Vatikan
Бензему бы
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