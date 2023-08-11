Анчелотти не ожидает подписания форварда в «Реал»: «Я очень доволен текущим составом»
Карло Анчелотти не ожидает, что «Реал» подпишет нападающего.
На пресс-конференции главного тренера мадридского клуба спросили о возможном приобретении девятого номера.
«Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Как я и всегда говорил, я очень доволен текущим составом.
Я видел хорошие вещи по ходу предсезонной подготовки, у всех хорошее взаимопонимание.
Мы довольны тем, что будем бороться на протяжении всего сезона», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вопрос в том что у него вообще нет сменщика. А вот с вратарём конечно дыра в составе, которую Анчелотти в упор не хочет замечать.