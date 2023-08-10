Где смотреть новый сезон Лиги 1 2023/2024 — прямые трансляции матчей Чемпионата Франции по футболу
Французское футбольное первенство давно уже входит в пятерку сильнейших в Европе, но занимает пятое место по популярности. В последние несколько сезонов в таблице коэффициентов УЕФА на пятки французам наступают португальцы. Но в Португалии нет такой команды как «Пари Сен-Жермен». Парижане уже долгое время являются флагманом французского футбола, собирают в своем составе мировых звезд и претендуют на победу в Лиге Чемпионов. Игра команды привлекает дополнительное внимание к чемпионату Франции и новых болельщиков. Правда, в предстоящем сезоне наблюдается отток звезд, но интереса к Лиге 1 это нисколько не снижает. В предстоящем сезоне нас ждет много интриг, отсюда вопрос — где смотреть новый сезон Лиги 1 2023-2024 года.
- К сожалению, и на этот раз отечественный холдинг «Матч ТВ» чемпионат Франции игнорирует даже несмотря на то, что в Лиге 1 будет играть еще один россиянин. К Александру Головину в «Монако» присоединяется Далер Кузяев, который будет выступать за новичка высшего дивизиона Франции «Гавр».
- Не увидят россияне Лигу 1 и на других платформах, а значит, нужно обращаться к альтернативным источникам просмотра. Самым надежным способом станет установка IPTV, об этом мы уже подробно рассказывали ранее. Хорошо, если у вашего телевизора есть функция Smart TV, но даже если она отсутствует, нужно будет купить приставку, затем выбрать соответствующий сервис и подключится. Больше у вас не будет проблем с просмотром любых спортивных событий.
Есть еще несколько способов просмотра французского первенства.
- Первый — сайты букмекерских контор. Следует выбрать из нашего списка легального букмекера, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать минимальную ставку, и впоследствии у вас будет возможность смотреть матчи Лиги 1. Правда, не факт, что все, но главные матчи тура точно. Если вы болельщик условного «Бреста», то есть не самой популярной французской команды,
- есть вариант обратиться к трансляциям на нелегальных сайтах. Для этого нужно подключить VPN и заняться поиском. Минус таких трансляций в том, что картинка может быть не очень хорошей, плюс вас ждет много навязчивой рекламы. Тем не менее указанные способы позволяют в новом сезоне смотреть матчи Лиги 1 2023-2024.
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