К сожалению, и на этот раз отечественный холдинг «Матч ТВ» чемпионат Франции игнорирует даже несмотря на то, что в Лиге 1 будет играть еще один россиянин. К Александру Головину в «Монако» присоединяется Далер Кузяев, который будет выступать за новичка высшего дивизиона Франции «Гавр».

Не увидят россияне Лигу 1 и на других платформах, а значит, нужно обращаться к альтернативным источникам просмотра. Самым надежным способом станет установка IPTV, об этом мы уже

подробно рассказывали

ранее. Хорошо, если у вашего телевизора есть функция Smart TV, но даже если она отсутствует, нужно будет купить приставку, затем выбрать соответствующий сервис и подключится. Больше у вас не будет проблем с просмотром любых спортивных событий.