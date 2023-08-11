Головин – 2-й по популярности в Fantasy Лиги 1. Кузяев – 26-й

Полузащитник «Монако» Александр Головин среди самых популярных в фэнтези Лиги 1.

Головина в свой состав выбрали 43,55% фэнтези-менеджеров на Sports.ru. Чаще в команду включают только форварда « » – 44,9%.

При этом капитаном россиянина выбрали 2,3% пользователей, лидирует тоже Ляказетт – 20,46%.

Новичка « » выбрали в состав 10% фэнтези-менеджеров – это 26-й результат в турнире. 0,1% игроков сделали экс-футболиста «Зенита» капитаном.

Дедлайн сбора команд в Лиге 1 – в 22:00 пятницы, 11 августа. Сезон откроется матчем «Ницца» – «Лилль».

Первые игры команд и Кузяева – в 16:00 воскресенья, 13 августа. «Монако» сыграет с «Клермоном», «Гавр» – с «Монпелье».