Холанд в составе у 79% игроков в Fantasy АПЛ, он самый популярный с отрывом в два раза. Капитан – у 66%

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги fantasy Киран Триппьер Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Эрлинга Холанда намного чаще всех берут в команду фэнтези-менеджеры на Sports.ru.

За сутки до дедлайна на первый тур английской Премьер-лиги (22:00 пятницы, 11 августа) Холанд лидирует по проценту выбора (79%) и проценту назначения капитаном среди всех игроков (66%).

Нападающий «Ман Сити» – самый дорогой в Fantasy АПЛ, он стоит 10 млн.

Следом за норвежцем в топе по популярности перед первым туром – Букайо СакаАрсенал») – 36,6%, Киран Триппьер («Ньюкасл») – 33%, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 30,2% и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 26,3%.

Новый сезон откроется матчем «Манчестер Сити» против «Бернли» 11 августа.

6 комментариев

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Cearvm
Ответ Kemal Ashirov
никогда не разбирался в этой теме, что такое фентези?
Собираешь команду за ограниченное количество очков, потом делаешь замены каждый тур. Нужно угадать, кто больше принесет очков (голы, голевые передачи, у защитной линии - сухие матчи).
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Fantasy на Sports.ru
Ответ Kemal Ashirov
никогда не разбирался в этой теме, что такое фентези?
Мы вот тут как раз основное рассказывали в контексте нового сезона АПЛ: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fantasy/3179836.html

Приглашаем присоединиться – это правда нетрудно и затягивает, намного интереснее следить за сезоном! Когда твои игроки сразу в нескольких матчах на поле 🤩
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Ksandvankneshas
Ну а кого там ещё брать напом? Кейн-то непонятно останется или нет, Тоуни забанен, остальные ну такое. Взять можно, но место-то не одно и когда есть такая машина для забивания голов, то её сложно игнорировать.
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Kemal Ashirov
никогда не разбирался в этой теме, что такое фентези?
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wolkov
ну статодрочера нужно в команду брать, так что все логично
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re-gree
Ответ Ksandvankneshas
Ну а кого там ещё брать напом? Кейн-то непонятно останется или нет, Тоуни забанен, остальные ну такое. Взять можно, но место-то не одно и когда есть такая машина для забивания голов, то её сложно игнорировать.
Вот и приехали, что в АПЛ форвардов нет)
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