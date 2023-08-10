Холанд в составе у 79% игроков в Fantasy АПЛ, он самый популярный с отрывом в два раза. Капитан – у 66%

Эрлинга Холанда намного чаще всех берут в команду фэнтези-менеджеры на Sports.ru.

За сутки до дедлайна на первый тур английской Премьер-лиги (22:00 пятницы, 11 августа) лидирует по проценту выбора (79%) и проценту назначения капитаном среди всех игроков (66%).

Нападающий « » – самый дорогой в Fantasy АПЛ, он стоит 10 млн.

Следом за норвежцем в топе по популярности перед первым туром – (« ») – 36,6%, Киран Триппьер (« ») – 33%, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 30,2% и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 26,3%.

Новый сезон откроется матчем «Манчестер Сити» против «Бернли» 11 августа.