13 августа в городе Хетафе состоится матч первого тура Чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» на домашнем стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» будет принимать «Барселону». Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

Подопечным Хави в первом же туре предстоит непростой для них соперник в лице «Хетафе», который в трех последних домашних очных встречах не проигрывал каталонцам. «Барселона» в этом сезоне будет отстаивать свой титул чемпиона и уже на старте чемпионата будет всеми силами бороться за каждую победу, их последние контрольные матчи показали в каком хорошем состоянии находится команда. Сможет ли каталонская команда прервать неудачную серию в выездах в Хетафе, или же уже в первом туре мы увидим осечку главного претендента на чемпионства в текущем сезоне, мы узнаем в ближайшие выходные.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1,5), ТМ (3)..

ФК «Хетафе»

Команда из Хетафе в прошлом сезоне Ла Лиги с большим трудом сохранила прописку. Они заняли 15 место в таблице, набрав 42 балла в 38 встречах, что на 2 очка больше чем у вылетевшего «Вальядолида». А остаться в элитном испанском дивизионе удалось за счет хорошей концовки в чемпионате, где в 4 последних турах не было проигрышей (2 ничьи и столько же побед) и набрано 8 баллов. За более высокие места команде не удалось побороться ввиду плохой игры в атаке и малым количеством голов (34 мяча в 38 турах).

«Хетафе» с успехом поработал в этом году на трансферном рынке и удалось пополнить свои ряды следующими игроками: Альдерете из «Герты», Альварез из «Бостон Ривер», Порту из «Реал Сосьедад», Лозано из «Кадиса», Альтимира из «Сабадель». Из «Севильи» взяли в аренду защитника Кармону, а из «Ибицы» вратаря Фузато.

А ушли из команды: Сеоане, Эль Хаддади, Конде, Харпер, Йанкто, Кабако, Касилла.

Перед началом нового сезона Чемпионата Испании команда из Хетафе провела 6 контрольных матчей, из которых 4 завершила победой, в том числе и в последнем проведенном поединке. В нем же удалось крупно обыграть голландский «Витесс» (4:1), причем испанцы пропустили первыми, но успешно перевернули ход игры, проведя качественный второй тайм. А вот в двух матчах до этого были поражения, сначала от «Реймса» (0:1), а затем от «Гранады» (1:2), где гол престижа удалось лишь забить в самой концовке встречи.

Результаты «Хетафе» в 5 последних сыгранных матчах:

05.08.23 «Хетафе» — «Витесс» 4 :1;

— «Витесс» :1; 02.08.23 «Гранада» — «Хетафе» 2 :1;

— «Хетафе» :1; 26.07.23 «Хетафе» — «Реймс» 0: 1 ;

; 22.07.23 «Хетафе» — «Индепендьенте дель Валье» 2 :1;

— «Индепендьенте дель Валье» :1; 19.07.23 «Хетафе» — «Леганес» 1:0.

Интересные статические факты «Хетафе»:

В 8 из 10 последних матчей команда не проигрывает;

Последний матч в качестве хозяев был победным;

В 2 последних играх «Хетафе» забивают обе команды;

В 13 из 14 последних матчах команды было забито обоими оппонентами не более 3 голов за игру.

В 5 из 6 последних встречах команда из Хетафе отличается голом.

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ФК «Барселона»

Каталонская команда стала триумфатором прошлого сезона Чемпионата Испании и сделала это весьма уверенно. На 10 очков им удалось опередить второй «Реал Мадрид» и набрали же всего 88 очков в 38 сыгранных встречах. Залог успеха каталонцев стала надежная игра в обороне и всего 20 пропущенных мячей — это лучший показатель в лиге, меньше 30 мячей никто не пропустил из команд в прошлом сезоне. Да и в результативности удалось преуспеть, хоть они и имеют второй показатель забитых мячей (70 голов), но это приличный показатель и почти в среднем 2 мяча за матч. А форвард «Барсы» Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотил 23 мяча.

«Барселона» в текущем году на трансферном рынке сильно не засвечивается. Из качественных усилений стоит отметить приход 32-летнего Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» и Иньиго Мартинеза из «Атлетика». А из «БЖироны» удалось забрать неплохого опорника Ориола Ромеу.

При этом ряд качественных и именитых игроков покинула команду, среди них: Гризманн, Кесье, Гонсалез, Тринкао, Бускетс, Альба, Умтити, Колладо.

До старта нового сезоне Ла Лиги каталонцы провели 5 товарищеских поединков, из которых 4 смогли завершить в свою пользу.

Проиграла же команда Хави только «Арсеналу», в сумасшедше голевой перестрелке (3:5). Два раза испанцам удалось вести в счете, после первого тайма был ничейный счет (2:2). В перерыве каталонцы сделали 11 замен, после чего игра перешла в русло англичан, которые перевернули ход игры в свою пользу.

Стоит отметить крупную победу над «Реалом» (3:0), где игра получилась непростой и только в концовке матча закрепили разницу в счете, забив 2 мяча на 85 и 91 минуте встречи.

Последний контрольный поединок был с ФК «Тоттенхэм» и завершился викторией (4:2). Проигрывая (1:2) до 81 минуты матча, каталонцы дожали оппонента в концовке матча и забили 3 безответных мяча

Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:

08.08.23 «Барселона» — «Тоттенхэм» 4 :2;

— «Тоттенхэм» :2; 02.08.23 «Милан» — «Барселона» 0: 1 ;

0: ; 30.07.23 «Реал Мадрид» — «Барселона» 0: 3 ;

0: ; 27.07.23 «Арсенал» — «Барселона» 5 :3 ;

— «Барселона» :3 06.06.23 «Реал Мадрид» — «Барселона» 0:2;.

Интересные статические факты «Барселоны»:

В 4 из 5 последних встречах команда побеждает;

В последних 2 играх в качестве гостей были виктории;

Только в 2 из 5 последних встречах каталонцев забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

Каталонцы забивают голы в 14 последних поединках.

«Хетафе» – «Барселона»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 42 матча. Колоссальное преимущество в них на стороне каталонцев – 29 побед, при 4 поражениях. А 9 поединков закончились ничейным результатом. «Хетафе» в среднем забивал в этих матчах 0,79 голов (33 забитых мяча), а «Барса» 2,33 (98 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Барселоны» (8:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

16.04.23 «Хетафе» – «Барселона» (0:0).

22.01.23 «Барселона» – «Хетафе» ( 1 :0).

– «Хетафе» ( :0). 15.05.22 «Хетафе» – «Барселона» (0:0).

29.08.21 «Барселона» – «Хетафе» ( 2 :1).

– «Хетафе» ( :1). 23.04.21 «Барселона» – «Хетафе» (5:2).

В 5 последних очных матчах «Хетафе» ни разу не обыгрывал каталонцев, при этом в двух последних домашних встречах из них они сыграли вничью (0:0). Последний раз «Хетафе» обыгрывал «Барсу» в октябре 2020 года, это было в рамках Ла Лиги и тогда был счет (1:0).

Стоит заметить, что в 3 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и был забит в них всего лишь 1 гол.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Хетафе» – «Барселона»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния каталонскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Хетафе» — 6.57;

Ничья — 3.88;

Победа «Барселона» — 1.59;

X1 — 2.40;

Ф1 (1,5) — 1.49;

Ф1 (0) — 4.93;

Ф2 (-1) — 2.02;

ТБ (2,5) — 2.04;

ТМ (2,5) — 1.83;

ТМ (3) — 1.42;

ОЗ (да) — 2.05;

ОЗ (нет) — 1.77.

Учитывая как играет «Хетафе» против «Барсы» в последних матчах, смело можно сказать, что они очень неудобные соперники для каталонцев. Кроме того обе команды при подготовке к новому сезону показывают хороший качественный футбол и будет интересно посмотреть на это противостояние. Еще и «Хетафе» играет на родной арене, при поддержке своих болельщиков, поэтому в этом матче я все же жду от них спортивной борьбы до последних минут матча и возможно набранные очки, но если и проиграют они эту встречу, то вероятнее всего с минимальной разницей. Поэтому хорошим вариантом здесь будет ставка на Ф1 (1,5), за довольно приличный коэффициент 1.49

«Хетафе» имеет неплохую оборонительную линию, которая способна удерживать натиск любого оппонента, что они доказывали не раз по ходу прошлого сезона и последних матчей. Да и в последних очных встречах с каталонцами шквалом голов не завершались. Поэтому можно заключить пари на ТМ (3) за коэффициент 1.42.

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