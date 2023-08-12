12 августа в Бильбао состоится матч первого тура Чемпионата Испании по футболу. «Атлетик» на домашнем стадионе «Сан Мамес» будет принимать «Реал Мадрид». Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

Уже в первом туре нам предстоит посмотреть суперматч очень крепких испанских команд. В Бильбао любой команде непросто играть при хорошей поддержки зрителей стадиона родного клуба. «Атлетик» судя по последним контрольным встречам еще не на 100 процентов готов к старту сезона и уже на протяжении 4 матчей не может выиграть. «Реал» хорошо смотрелся в первых двух контрольных матчах перед началом сезона, но в двух последних разочаровал своей игрой, проиграв в них без особых шансов. Кто из команд сможет прервать свою неудачную серию, мы с вами узнаем в ближайшие выходные.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: П2, Ф2 (0), ТМ (3,5).

ФК «Атлетик»

«Атлетику» в прошлом сезоне Примеры немного не хватило, чтобы попасть в первую семерку лучших и квалифицироваться в Еврокубки. А заняли они 8 место, набрав 51 балл в 38 матчах и лишь на 2 очка отстали от седьмой «Осасуны», которая будет принимать участие в Лиге Конференций. А не попали они в ТОП-7 из-за плохой концовки чемпионата, где в 3 последних турах набрали лишь 1 очко, в то время как «Осасуна» забрала 6 баллов. Плотность соперников в таблице прошлого сезона просто зашкаливала, от 12-ой «Севильи» по итогу превосходство было лишь в 2 очка.

На трансферном рынке команда из Бильбао в этом году поработала скудно и нет каких-то серьезных приобретений. В качестве свободных агентов пришли: Де Галаретта из «Мальорки», Мартон из «Реал Сосьедад Б» и Арес из «Бильбао Атлетик».

А вот ушли из команды следующие игроки: Иньиго Мартинез, Заррага, Петха, Балензиага, Иру, Капа. Без опытного центрального защитника Мартинеза, который перебрался в «Барселону», команда немного ослабла.

Перед стартом нового сезона в Чемпионате Испании команда Эрнесто Вальверде провела 6 товарищеских матчей, в которых лишь 1 раз смогла победить оппонента. Это было в игре со скромной «Некаксой» (2:0), где Хавьер Мартон оформил голевой дубль.

Последние же 2 игры завершились ничейным счетом. Сначала ничья (1:1) в матче с «Эйбаром», где соперники еще в первом тайме обменялись голами. А в последней встрече с тем же счетом (1:1) команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед», причем пропустили они лишь на 93 минуте встречи, играя в меньшинстве с 66 минуты встречи после удаления Паредеса.

Результаты «Атлетика» в 5 последних сыгранных матчах:

06.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» 1:1;

03.08.23 «Атлетик» — «Эйбар» 1:1;

01.08.23 «Селтик» — «Атлетик» 3 :2;

— «Атлетик» :2; 27.07.23 «Расинг» — «Атлетик» 0:0;

20.07.23 «Некакса» — «Атлетик» 0:2.

Интересные статические факты «Атлетика»:

В 4 из 5 последних матчей команда не проигрывает;

Последний матч в качестве хозяев был сыгран вничью;

В 3 последних встречах «Атлетика» забивают обе команды;

В 8 из 9 последних матчах было забито не более двух голов за игру.

В 3 последних играх команда из Бильбао отличается голом.

Прогноз на матч Челси – Ливерпуль

ФК «Реал Мадрид»

Королевский клуб в прошлом сезоне Ла Лиги довольствовался серебряными медалями и не смог навзяать конкуренцию «Барселоне», которая на прилично оторвалась от них по итогу (на 10 баллов), это еще учитывая, что те еще расслабились в концовке чемпионата, когда уже заранее было ясно о их чемпионстве. Всего же мадридцы набрали 78 очков в 38 матчах и на 1 балл опередили «Атлетико Мадрид». Стоит отметить хорошую результативность королевского клуба, который больше всех забил мячей в чемпионате (75), 19 из которых забил Бензема.

Команда из Мадрида больше всех испанских команд потратила на трансферы перед началом нового сезона. При этом они приобрели всего лишь трех футболистов, среди которых: молодое британское дарование — Джуди Беллингем, который был куплен у «Боруссии Д» за 103 млн евро; Арда Гюлер — молодой талант из «Фенербахче» и Фран Гарсия из «Райо Вальекано», который себя хорошо проявлял в прошлом сезоне.

В рамках подготовки к новому, стартующими в выходные, сезону Примеры команда Анчелотти провела 4 контрольных поединка. Все матчи были с ТОП-клубами. Из них стоит отметить непростую победу над «Миланом» (3:2), где был совершен камбэк со счета (0:2), который был на табло до 57 минуты встречи. Следом была качественная и хорошая игра с «МЮ», которым удалось забить по голу в каждом из таймов, а новичок команды Беллингем забил дебютный гол за команду. Ну и следом случилось 2 поражения, сначала крупное (0:3) от «Барсы», а потом (1:3) от «Ювентуса».

Результаты «Реал Мадрида» в 5 последних сыгранных матчах:

03.08.23 «Ювентус» — «Реал Мадрид» 3 :1;

— «Реал Мадрид» :1; 30.07.23 «Реал Мадрид» — «Барселона» 0: 3 ;

; 27.07.23 «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» 2 :0;

— «Манчестер Юнайтед» :0; 24.07.23 «Реал Мадрид» — «Милан» 3 :2 ;

— «Милан» :2 04.06.23 «Реал Мадрид» — «Атлетик» 1:1.

Интересные статические факты «Реал Мадрида»:

В 5 из 7 последних встречах мадридцы не проигрывают, но при этом в последних 2 встречах поражения;

В последней игре в качестве гостей было поражение;

В 5 из 7 последних встречах мадридцев забивают обе команды;

В 2 последних матчах обеими командами было забито 3 и более мяча за игру;

Мадридцы отличаются голом в 6 из 7 последних поединках.

«Атлетик» – «Реал Мадрид»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 242 матча. Явное преимущество в них на стороне мадридцев – 121 победа, при 76 поражениях. А 45 встреч закончились ничейным результатом. «Атлетик» в среднем забивал в этих матчах 1,36 голов (328 забитых мячей), а «Реал» 1,88 (455 мячей).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

04.06.23 «Реал Мадрид» – «Атлетик» (1:1).

23.01.23 «Атлетик» – «Реал Мадрид» (0: 2 ).

(0: ). 04.02.22 «Атлетик» – «Реал Мадрид» ( 1 :0).

– «Реал Мадрид» ( :0). 16.01.22 «Реал Мадрид» – «Атлетик» ( 2 :0).

– «Атлетик» ( :0). 23.12.21 «Атлетик» – «Реал Мадрид» (1:2).

Команда из Бильбао лишь 1 раз победила москвичей в 5 последних очных встречах и сделала это в феврале 2022 года в рамках Кубка Испании. Стоит заметить, что только в 2 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Мадрид»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния мадридскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Атлетик» — 3.43;

Ничья — 3.58;

Победа «Реал Мадрид» — 2.14;

1X — 1.73;

X2 — 1.33;

Ф2 (1,5) — 1.51;

Ф1 (1) — 1.36;

Ф2 (0) — 1.57;

ТБ (2,5) — 1.84;

ТМ (2,5) — 2.01;

ТМ (3,5) — 1.40;

ОЗ (да) — 1.67;

ОЗ (нет) — 2.20.

В предстоящем матче предпочтение отдам мадридской команде, которая хоть и проиграла в двух последних матчах, но учитывая большую ротацию в них своего игрового состава это имело место быть. Все же мастерство игроков и глубина состава королевского клуба на порядок выше его оппонента. Тем более, что на победу гостей дают очень хороший коэффициент — 2.14. Можно и подстраховать свою ставку, заключив пари на событие Ф2 (0), за это БК BetBoom предлагает коэффициент 1.57.

Последние очные встречи оппонентов были не особо результативны и в 8 последних матчах ни разу не было забито более 3 мячей. Да и «Атлетик» в своих матчах редко когда на пару с оппонентом забивают более 3 мячей. Поэтому хорошей ставкой будет и ТМ (3,5), за коэффициент 1.40.

Где смотреть матч Атлетик – Реал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥