ЧМ-2023 среди женщин. 1/4 финала. Испания против Нидерландов, Швеция сыграет с Японией
На чемпионате мира-2023 среди женщин состоятся матчи 1/4 финала.
В пятницу Испания сыграет с Нидерландами, Швеция – с Японией.
В субботу Франция встретится с Австралией, Англии будет противостоять Колумбия.
Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.
1/4 финала
11 августа (пятница)
Испания – Нидерланды – 04:00
Япония – Швеция – 10:30
12 августа (суббота)
Австралия – Франция – 10:00
Англия – Колумбия – 13:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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