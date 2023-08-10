ЧМ-2023 среди женщин. 1/4 финала. Испания против Нидерландов, Швеция сыграет с Японией

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На чемпионате мира-2023 среди женщин состоятся матчи 1/4 финала.

В пятницу Испания сыграет с Нидерландами, Швеция – с Японией.

В субботу Франция встретится с Австралией, Англии будет противостоять Колумбия.

Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.

ЧМ-2023 среди женщин

1/4 финала

11 августа (пятница)

Испания – Нидерланды – 04:00

Япония – Швеция – 10:30

12 августа (суббота)

Австралия – Франция – 10:00

Англия – Колумбия – 13:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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GuruFutbola
Великим Каталонкам из Барсы удачи против самого серьезного соперника на чм)
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