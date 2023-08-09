Экс-хавбек «Челси» Баркли перешел в «Лутон» свободным агентом

Росс Баркли перешел в «Лутон».

Экс-полузащитник « » и « » подписал контракт на правах свободного агента. Баркли будет выступать за « », вышедший в по итогам прошлого сезона, под 6-м номером.

В сезоне-2022/23 выступал за «Ниццу». В 27 матчах Лиги 1 29-летний полузащитник забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. Его подробная статистика – здесь.

Фото: lutontown.co.uk