Экс-хавбек «Челси» Баркли перешел в «Лутон» свободным агентом

Теги Ницца Челси Эвертон премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Лутон Росс Баркли Футбол

Росс Баркли перешел в «Лутон».

Экс-полузащитник «Эвертона» и «Челси» подписал контракт на правах свободного агента. Баркли будет выступать за «Лутон», вышедший в АПЛ по итогам прошлого сезона, под 6-м номером.

В сезоне-2022/23 Баркли выступал за «Ниццу». В 27 матчах Лиги 1 29-летний полузащитник забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. Его подробная статистика – здесь.

Фото: lutontown.co.uk

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lex Lex
Легенда ночных баров , Грилиш по сравнению с ним пацан
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
И это в 29...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
универсал78
а считали заменой Фрэнку, но долгие года.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
Ответ универсал78
а считали заменой Фрэнку, но долгие года.
как и маунта, хехе)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik-17
Олдскульный тип перешёл в одлскульный клуб, все счастливы)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veni-Vidi-Vici
Смешно сейчас вспоминать, что он когда-то считался каким-то невероятным талантом, и Эвертон требовал за него 50 лямов фунтов. Даже по нынешним футбольным меркам это весьма внушительная сумма, а лет 6-7 назад и подавно. Очень ограниченный игрок, напрочь обделённый футбольным интеллектом.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo_89
Забьёт больше Хойлунда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SWAGG
Ответ Veni-Vidi-Vici
Смешно сейчас вспоминать, что он когда-то считался каким-то невероятным талантом, и Эвертон требовал за него 50 лямов фунтов. Даже по нынешним футбольным меркам это весьма внушительная сумма, а лет 6-7 назад и подавно. Очень ограниченный игрок, напрочь обделённый футбольным интеллектом.
не знаю не знаю...но того же Ковачича, которого почему то принята считать за топового полузащитника. Баркли 2 года держал на скамейке и по делу, пока не отдали в мутную аренду в Астон Виллу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Veni-Vidi-Vici
Смешно сейчас вспоминать, что он когда-то считался каким-то невероятным талантом, и Эвертон требовал за него 50 лямов фунтов. Даже по нынешним футбольным меркам это весьма внушительная сумма, а лет 6-7 назад и подавно. Очень ограниченный игрок, напрочь обделённый футбольным интеллектом.
Я бы его более кратко охарактеризовал как тупой алкаш
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
Ответ Chelsea-Nurik
Нет, за 15 лямов фунтов его взяли. Поэтому можно сказать что Челси ничего и не потерял
Согласен, не сильно много потратили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chelsea-Nurik
Ответ универсал78
вроде в районе 30 отдали.
Нет, за 15 лямов фунтов его взяли. Поэтому можно сказать что Челси ничего и не потерял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
универсал78
Ответ Артем Русанов
А за сколько его Челси покупал?
вроде в районе 30 отдали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SWAGG
Ответ quaterbackathome
ну не было такого. при сарри они друг друга классически меняли во втором тайме
Баркли был основным. потом получил травму и кову умудрился усадить лофтус чик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quaterbackathome
Ответ SWAGG
не знаю не знаю...но того же Ковачича, которого почему то принята считать за топового полузащитника. Баркли 2 года держал на скамейке и по делу, пока не отдали в мутную аренду в Астон Виллу.
ну не было такого.
при сарри они друг друга классически меняли во втором тайме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Кармический дружбан Делле Алли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich Mia San Mia
Обычный британский бегунок без мысли в голове. Британские игроки необоснованно слишком дорого стоят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
А за сколько его Челси покупал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Tyler Durden
Составит конкуренцию Грилишу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
А какие перспективы ему рисовали!...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Оглушительный деградач, конечно(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noti22
В Лутоне будет лидером, у них вообще состав практически весь не имеет опыта выше Чемпионшипа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий