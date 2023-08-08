ЦСКА предложил «Бенфике» 5 млн евро за Шикинью. Хавбеком интересуется и «Динамо»

Как сообщает Metaratings.ru, уже сделал предложение о трансфере полузащитника.

Ранее сообщалось, что к 28-летнему проявляет интерес московское « ». Сообщалось, что он близок к переходу за 6 млн евро с учетом бонусов.

Полузащитник перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду.

Статистика португальца – здесь.

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