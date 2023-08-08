ЦСКА предложил «Бенфике» 5 млн евро за Шикинью. Хавбеком интересуется и «Динамо»

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Шикинью деньги Футбол

Как сообщает Metaratings.ru, ЦСКА уже сделал предложение о трансфере полузащитника.

Ранее сообщалось, что к 28-летнему проявляет интерес московское «Динамо». Сообщалось, что он близок к переходу за 6 млн евро с учетом бонусов.

Полузащитник перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду.

Статистика португальца – здесь.

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21 комментарий

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Pucheslav
Ответ Сергей Лимонников
ЦСКА и 28лет, что то сомнительно
Роше и Мойзесу тоже 28
+6
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Юрий Тюмин
Опять пустышка трансфер
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-2
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Fd KiRPiC
Ответ Спартак Уокер
ЦСКА обязательно нужны новички
Я настолько новичок, что во дворе играю. Возьмут?
+1
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Sergey Cher
гафин, где игроки??? сколько можно смешить людей?
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Денис Ширинов
Шутки про Зенит будут?
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Николай Головашов
Ответ Эдуард Суровый
Близок за 6,а ЦСКА предложили 5🤔 Русский бизнес, что ли?!
Там вроде 6 с учётом бонусов, а тут сразу 5
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Юрий Алексишинец
Ответ Эдуард Суровый
Близок за 6,а ЦСКА предложили 5🤔 Русский бизнес, что ли?!
Близок в Динамо за 6, а ЦСКА предложил 5😁
+1
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Артур Свиридов
ну миллион скидки за репутацию ЦСКА в 21 веке)
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Fd KiRPiC
Ответ Денис Ширинов
Шутки про Зенит будут?
Да, сейчас Бенфику купят, чтобы неповадно было.
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Артем Федосеев
Забирайте,Динамо в этом сезоне трансферы не будет делать,им не до фигни…только фейки кидают,а выхлопа нет,никого не купили и не купят…
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Владимир Тищенко
Нужно, брать этого Биста ,он нам нужен 🔴🔵🤟
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Pertinax Gandi
Лошади, оставьте в покое нашего португальца!
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дикийоскар
Трансфер обязан состояться, хотя бы ради того, чтобы человека под олдскультный трек Киркорова презентовали
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vc2g2snnkn
Ненадолго жадничать надо покупать хороших игроков
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Спартак Уокер
ЦСКА обязательно нужны новички
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OneLad
предлагают 6 + бонусы, мы подумаем за 5
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Сергей Лимонников
ЦСКА и 28лет, что то сомнительно
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-2
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Эдуард Суровый
Близок за 6,а ЦСКА предложили 5🤔 Русский бизнес, что ли?!
0
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