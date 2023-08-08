ЦСКА предложил «Бенфике» 5 млн евро за Шикинью. Хавбеком интересуется и «Динамо»
Как сообщает Metaratings.ru, ЦСКА уже сделал предложение о трансфере полузащитника.
Ранее сообщалось, что к 28-летнему проявляет интерес московское «Динамо». Сообщалось, что он близок к переходу за 6 млн евро с учетом бонусов.
Полузащитник перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду.
Статистика португальца – здесь.
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