Антонио Рюдигер: «ЛЧ с «Реалом» – моя главная цель. Если не получится ее выиграть, это будет провалом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер назвал своей главной целью выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала».

– В своей карьере вы выиграли практически все. Как вы остаетесь мотивированным?

– Честно говоря, я не чувствую, что выиграл все это. Одна из моих главных целей – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

Если выиграть ее не получится, это будет провал. Мне 30 лет, я в расцвете сил и очень хочу выигрывать трофеи, – сказал защитник мадридского «Реала».

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6 комментариев

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kaka10
Ответ GuruFutbola
Можешь считать уже провалом, такие отскоки как недавно бывают раз в жизни) а задела на топ команду у нищуков из мчк - нуль)
Некоторые троллят тонко и смешно.
Но сказать, что у Реала нет задела на топ команду...

когда у кого он есть чувак
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