Антонио Рюдигер: «ЛЧ с «Реалом» – моя главная цель. Если не получится ее выиграть, это будет провалом»

Антонио Рюдигер назвал своей главной целью выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала».

– В своей карьере вы выиграли практически все. Как вы остаетесь мотивированным?

– Честно говоря, я не чувствую, что выиграл все это. Одна из моих главных целей – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

Если выиграть ее не получится, это будет провал. Мне 30 лет, я в расцвете сил и очень хочу выигрывать трофеи, – сказал защитник мадридского « ».

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