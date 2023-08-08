Антонио Рюдигер: «ЛЧ с «Реалом» – моя главная цель. Если не получится ее выиграть, это будет провалом»
Антонио Рюдигер назвал своей главной целью выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала».
– В своей карьере вы выиграли практически все. Как вы остаетесь мотивированным?
– Честно говоря, я не чувствую, что выиграл все это. Одна из моих главных целей – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».
Если выиграть ее не получится, это будет провал. Мне 30 лет, я в расцвете сил и очень хочу выигрывать трофеи, – сказал защитник мадридского «Реала».
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Но сказать, что у Реала нет задела на топ команду...
когда у кого он есть чувак