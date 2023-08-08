Коман отклонил два предложения из Саудовской Аравии. Хавбеку «Баварии» предлагали 45 и 65 млн евро в год

Кингсли Коман отклонил два предложения из Саудовской Аравии.

Как передает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера, этим летом получил предложения от двух топ-клубов Саудовской Аравии – на 65 и на 45 миллионов евро за сезон. Каждый из клубов предлагал полузащитнику «Баварии» контракт на 3 года.

Сообщается, что Коман сразу отклонил предложения. Француз не рассматривает переход в чемпионат Саудовской Аравии, даже если ему предложат 100 миллионов евро в год.

В Бундеслиге-2022/23 Коман забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 24 матчах за «Баварию». Его подробная статистика доступна здесь.

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