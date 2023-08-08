Коман отклонил два предложения из Саудовской Аравии. Хавбеку «Баварии» предлагали 45 и 65 млн евро в год

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Кингсли Коман деньги Футбол

Кингсли Коман отклонил два предложения из Саудовской Аравии.

Как передает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера, этим летом Коман получил предложения от двух топ-клубов Саудовской Аравии – на 65 и на 45 миллионов евро за сезон. Каждый из клубов предлагал полузащитнику «Баварии» контракт на 3 года.

Сообщается, что Коман сразу отклонил предложения. Француз не рассматривает переход в чемпионат Саудовской Аравии, даже если ему предложат 100 миллионов евро в год.

В Бундеслиге-2022/23 Коман забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 24 матчах за «Баварию». Его подробная статистика доступна здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yu123
Ответ rigobersong
Правильно сделал, он может стать одним из самых титулованных игроков в истории футбола, если еще в Баварии несколько лет поиграет:)
да с ним у Тоттенхэма даже шансы будут
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Правильно сделал, он может стать одним из самых титулованных игроков в истории футбола, если еще в Баварии несколько лет поиграет:)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Чадаев
молодец, рано ещё на пенсию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамид Абакаров
Ответ Yu123
да с ним у Тоттенхэма даже шансы будут
непробиваемая стена и всепробивающий камень)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий