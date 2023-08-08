Лига Европы. 3-й раунд. «Астана» примет «Лудогорец», БАТЭ сыграет с «Шерифом» в четверг, «Днепр» – со «Славией»

«Астана» сыграет с «Лудогорцем» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В четверг « » сыграет со «Славией» на выезде, будет противостоять « ».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие попадут в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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