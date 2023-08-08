Лига Европы. 3-й раунд. «Астана» примет «Лудогорец», БАТЭ сыграет с «Шерифом» в четверг, «Днепр» – со «Славией»
«Астана» сыграет с «Лудогорцем» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
В четверг «Днепр-1» сыграет со «Славией» на выезде, БАТЭ будет противостоять «Шерифу».
Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие попадут в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 августа, 17.00, «Астана Арена»
- Дата проведения
- 10 августа, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 10 августа, 20.00, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
- Дата проведения
- 10 августа, 20.00, «Шериф»
- Дата проведения
- 10 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
- Дата проведения
- 10 августа, 22.00, «Биели Бриег»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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