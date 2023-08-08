Лига Европы. 3-й раунд. «Астана» примет «Лудогорец», БАТЭ сыграет с «Шерифом» в четверг, «Днепр» – со «Славией»

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«Астана» сыграет с «Лудогорцем» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В четверг «Днепр-1» сыграет со «Славией» на выезде, БАТЭ будет противостоять «Шерифу». 

Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие попадут в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Астана Казахстан – Лудогорец Болгария
Дата проведения
8 августа, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Карабах Азербайджан – ХИК Финляндия
Дата проведения
10 августа, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Славия Чехия – Днепр-1 Украина
Дата проведения
10 августа, 20.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жальгирис Вильнюс Литва – Хэкен Швеция
Дата проведения
10 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шериф Молдова – БАТЭ Беларусь
Дата проведения
10 августа, 20.00, «Шериф»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Олимпиакос Греция – Генк Бельгия
Дата проведения
10 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зриньски Босния и Герцеговина – Брейдаблик Исландия
Дата проведения
10 августа, 22.00, «Биели Бриег»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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6 комментариев

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А если Астана вылетить то будет играть в квалификации ЛК?
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Странно, что на спортсе нет новости о прошедшей вчера жеребьевке раунда ПО ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
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С жеребьёвками катастрофически не везёт Астане. Во втором раунде попались сильнейшие из возможных в пути чемпионов - Динамо Загреб. А в ЛЕ после Лудогорца вообще стоит Аякс.
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Ответ Азамат
А если Астана вылетить то будет играть в квалификации ЛК?
вылетевшие играют в плей-оффе квал ЛК
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Ответ Азамат
А если Астана вылетить то будет играть в квалификации ЛК?
да с победителем пары Валмиера - Партизани. А если пройдут Лудогорец то в раунде ПО ЛЕ с Аяксом.
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Ответ prigodich
С жеребьёвками катастрофически не везёт Астане. Во втором раунде попались сильнейшие из возможных в пути чемпионов - Динамо Загреб. А в ЛЕ после Лудогорца вообще стоит Аякс.
у Загреба там своя заруба теперь) сначала АЕК, потом Антверпен если пройдут
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