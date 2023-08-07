Где смотреть Динамо Москва – Краснодар, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 9 августа
В среду, 9 августа, сыграют Динамо Москва и Краснодар в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Краснодар
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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