9 августа в Москве, на стадионе ВТБ «Арена», состоится матч второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. «Динамо» в родных стенах будет принимать «Краснодар». Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Помимо «Динамо» и «Краснодара» в группе D имеются еще 2 команды: «Спартак» и «Пари НН». Две лучшие команды по итогам группового этапа пройдут напрямую в основной плей-офф, а третья отправится в плей-офф Пути Регионов. После первого тура еще рано говорить о том, кто же выйдет из группы без проблем. Пока все команды имеют неплохие шансы на продолжение игры в кубке и все решится в последующих матчах. Смогут ли «быки» набрать первые кубковые очки в текущем сезоне и уйти там со дна таблицы, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (1), ТМ (3,5).

Динамо

«Динамовцы» в прошлом сезоне РПЛ не показали своей лучшей игры и довольствовались лишь 9 местом в таблице. Они тогда набрали 45 баллов в 30 сыгранных турах и лишь на 1 очко отстали от седьмого «Оренбурга». По ходу чемпионата им не хватало стабильности в результатах, хоть и была неплохая первая половина турнира.

В Кубке России прошлого сезона москвичи смогли выбить грозного соперника в лице «Зенита», но в следующей стадии уступили команде рангом ниже «Акрону» (0:1), который потом еще и прошел «Спартак».

«Динамо» на трансферном рынке перед началом сезона впало в затишье и на данный момент не подписала еще новичков в команду. А вот клуб покинули сразу несколько человек: Шимански перебрался в «Фенербахче», Моро в «Болонью», Москвичев в «Торпедо» Москва. И несколько игроков ушли в аренду в другие команды.

В новом сезоне РПЛ подопечные Марцелы Лички идут на текущий момент на 6 месте, которое делят еще с тремя командами: «Ростовом», «Зенитом» и «Локо». Стартовали в чемпионате они с поражения от «Краснодара» (1:3). Следом смогли набрать первое очко в гостевой игре с «Крылья Советов» (3:3), где не удержали преимущество в счете, выигрывая по ходу матча (3:1), пропустив третий мяч с пенальти уже в компенсированное время игры. Первая виктория случилась в третьем туре, где в гостевой игре в Питере удалось увезти 3 очка, обыграв «Зенит» (3:2). Развязка же случилась под самый свисток об окончании матча, когда Грулев с передачи Лаксальта использовал свой голевой момент.

В Кубке России нового сезона столичная команда стартовала с поражения в серии пенальти от «Пари НН» (3:4), после ничейного счета (1:1) в основное время игры. Одиннадцатиметровый удар не удалось реализовать Макарову и Паршивлюку, соперник же все свои пенальти пробил точно в сетку ворот. Сейчас москвичи идут в таблице группы D на третьей строчке с одним баллом в активе.

Результаты «Динамо» в пяти последних сыгранных матчах:

06.08.23 «Зенит» — «Динамо» Москва» 2: 3 .

2: . 29.07.23 «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 3:3;

25.07.23 «Пари НН» — «Динамо» Москва 1:1 (в серии пенальти 4 :3);

:3); 21.07.23 «Динамо» Москва — «Краснодар» 1:3;

14.07.23 «Динамо» Москва» — «Пари НН» 4:3.

Интересные статические факты «Динамо»:

В активе команды только 1 победа в последних 4 сыгранных матчах;

Последний сыгранный матч в качестве хозяев москвичи проиграли;

В 5 последних играх «динамовцев» забивают обе команды;

В 3 последних играх они не проигрывают в основное время матча;

Из пяти последних матчей в четырех было забито 4 и более мяча за игру;

Москвичи забивают в 5 домашних играх кряду.

Прогноз на матч ЦСКА – Факел

Краснодар

Краснодарцы в прошлом сезоне Чемпионата России заняли 6 место, пропустив вперед себя на 2 балла «Ахмат», который по итогу стал пятым. В целом же сезон получился для краснодарской команды провальным, это не то на что они рассчитывали. Но кадровый дефицит игроков этому поспособствовал и порой команде приходилось привлекать в команду игроков из дублирующего состава.

А в Кубке России прошлого сезона они остановились в шаге от трофея. Выиграв плей-офф Пути Регионов, они встретились в суперфинале с ЦСКА. В этом матче все решилось в серии пенальти, где их оппонент из столицы был точнее и победил (6:5), а решающий удар не смог реализовать Олусегун. Основное время матча завершилось тогда ничейным счетом (1:1).

Состав «южан» в этом году претерпел изменения. Команде удалось подписать Олазу из испанского «Реал Вальядолид», Эктова из «Оренбурга», а из дубля «Краснодара» привлекли в основу Харутюняна. А вот ушел целый ряд игроков: Рамирез, Литвинов, Бородин, Манелов, Исаенко, Якимов, Крыховяк, Ионов, Чернов, Мацукатов.

Команда Владимира Ивича в текущем сезоне РПЛ стартовала отлично и выиграла все 3 первых тура, набрав максимальное количество баллов (9). И сейчас они на пару со «Спартаком» лидируют в таблице чемпионата, имея от других ближайших конкурентов отрыв в 2 очка. В трех сыгранных матчах краснодарцы пропустили лишь 1 гол в первом туре от «Динамо», обыграв их (3:1). Во втором туре был обыгран в южном дерби «Сочи» (2:0), а в последнем туре «Пари НН» (1:0).

В уже стартовавшем новом розыгрыше Фонбет Кубка России «быки» пока без набранных очков. В первом туре они уступили «Спартаку» (1:2), лишившись уже на 44 минуте матча Сперцяна после удаления. И сейчас краснодарцы замыкают турнирную таблицу своей группы с нулем в графе баллов.

Результаты «Краснодара» в 5 последних сыгранных матчах:

04.08.23 «Краснодар» — «Пари НН» 1 :0;

— «Пари НН» :0; 30.07.23 «Краснодар» — «Сочи» 2 :0;

— «Сочи» :0; 27.07.23 «Краснодар» — «Спартак» 1: 2 ;

1: ; 21.07.23 «Динамо» Москва — «Краснодар» 1: 3 ;

1: ; 15.07.23 «Краснодар» — «Сочи» 2:2.

Интересные статические факты «Краснодара» в последних матчах:

В 3 из 4 последних матчах команда побеждает;

В 4 последних гостевых матчах клуб не проигрывает и в каждом из них был забит минимум 1 гол;

В 15 из 16 последних играх краснодарцы не проигрывали в основное время матча;

В 3 из 5 последних играх «быков» забивают обе команды;

В 3 последних матчах ни разу не было забито 4 и более мяча обеими командами.

Динамо – Краснодар: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 23 очных поединка. При этом статистика в них на данный момент равная по количеству побед (по 8). А 7 матчей закончились ничейным результатом. В пяти последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

21.07.23 «Динамо» Москва – «Краснодар» (1: 3 ).

(1: ). 11.03.23 «Краснодар» – «Динамо» Москва ( 3 :1).

– «Динамо» Москва ( :1). 13.08.22 «Динамо» Москва – «Краснодар» (0:0).

03.04.22 «Краснодар» – «Динамо» Москва (0: 1 )

(0: ) 06.01.21 «Динамо» Москва – «Краснодар» (1:0).

Краснодарцы побеждали москвичей в двух последних очных встречах, которые завершились и одинаковым счетом (3:1). При этом обе команды в них отличались голами.

Последний раз москвичи победили краснодарцев в гостевом матче чемпионата России в 2022 году (1:0).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Динамо – Краснодар

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду, но с совсем минимальным соотношением коэффициентов. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие кэфы:

Победа «Динамо» — 2.27;

Ничья — 3.97;

Победа «Краснодара»— 2.85;

1X — 1.40;

X2 — 1.61;

Ф1 (0) — 1.72;

Ф2 (0) — 2.15;

Ф2 (1) — 1.36;

ТБ (2,5) — 1.50;

ТМ (2,5) — 2.63;

ТМ (3,5) — 1.67;

ОЗ (да) — 1.46;

ОЗ (нет) — 2.73.

«Динамо» обыграл в последнем матче «Зенит», который сейчас имеет серьезные кадровые проблемы, но все же в предстоящей встрече с «Краснодаром» отдам предпочтение гостям, которые имеют хорошую плотную оборону и неплохую атакующую линию. Букмекер BetBoom дает хороший коэффициент на событие Х2 и вполне хорошей ставкой будет взять его за коэффициент 1.61. Можно и подстраховаться свою ставку и взять Ф2 (1), но тут дают меньший коэффициент, зато если краснодарцы проиграют в 1 мяч, вам вернется полная сумма вашей ставки.

«Динамовцы» сейчас показывают очень результативный футбол, но все же учитывая что предстоящий оппонент пропустил всего 1 мяч в трех турах РПЛ и надежен в обороне, можно заключить пари на ТМ (3,5) за неплохой кэф — 1.67.

Где смотреть матч Динамо – Краснодар

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥