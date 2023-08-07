«Юве» интересуется Амрабатом, «Фиорентина» хочет 25 млн евро и бонусы. Также «бьянконери» могут подписать Аугусто из «Монцы» и Хольма из «Специи»

«Ювентус» заинтересован в подписании Софьяна Амрабата.

По информации La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Фиорентины» нравится главному тренеру « » , поскольку он хочет видеть в команде опытного полузащитника. Также в подписании заинтересован спортивный директор .

Отмечается, что в данный момент клуб не ведет переговоров по Амрабату с «Фиорентиной». Марокканец, в свою очередь, предпочитает перейти в « ». «Фиорентина» рассчитывает получить за 26-летнего полузащитника не менее 25 миллионов евро и бонусы.

Кроме того, «Ювентус» продолжает контакты с «Лацио» по трансферу Луки Пеллегрини. Команду также может покинуть Филип Костич, который больше не считается в клубе неприкасаемым.

В случае, если оба игрока покинут «Ювентус», «бьянконери» попытается подписать защитника «Монцы» Карлоса Аугусто, которым также интересуются «Интер» и «Аталанта». Также туринцам интересен защитник «Специи» Эмиль Хольм.

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