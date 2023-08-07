«Юве» интересуется Амрабатом, «Фиорентина» хочет 25 млн евро и бонусы. Также «бьянконери» могут подписать Аугусто из «Монцы» и Хольма из «Специи»

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«Ювентус» заинтересован в подписании Софьяна Амрабата.

По информации La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Фиорентины» нравится главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, поскольку он хочет видеть в команде опытного полузащитника. Также в подписании Амрабата заинтересован спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Отмечается, что в данный момент клуб не ведет переговоров по Амрабату с «Фиорентиной». Марокканец, в свою очередь, предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед». «Фиорентина» рассчитывает получить за 26-летнего полузащитника не менее 25 миллионов евро и бонусы.

Кроме того, «Ювентус» продолжает контакты с «Лацио» по трансферу Луки Пеллегрини. Команду также может покинуть Филип Костич, который больше не считается в клубе неприкасаемым.

В случае, если оба игрока покинут «Ювентус», «бьянконери» попытается подписать защитника «Монцы» Карлоса Аугусто, которым также интересуются «Интер» и «Аталанта». Также туринцам интересен защитник «Специи» Эмиль Хольм.

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8 комментариев

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Амрабат для Юве и Барсы 25. для МЮ 55
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Амрабат кмк слишком топорный для больших клубов. Олд-скулльный опорник без изысков.
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Ответ Niels
Амрабат конечно в попядке. Но в целом нужны другие футболисты.
а какие? Учитывая что не все сейчас в Юве пойдут, и за сколько чтоб была вменяемая сумма и ЗП?
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Амрабат для Юве и Барсы 25. для МЮ 55
так и надо)
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было бы не плохо подписать всех, Хольма можно в аренду, но по Аугусто вопрос, у нас сейчас де факто 5 ЛЗ, то есть от 3 надо избавляться, кто Монцу смотрел, кто в курсе за Карлоса, способен в ЦЗ или как Алекс Сандро? А по поводу Софьяна? нам бы своих всех не нужных ЦПЗ распихать, а потом за марокканца думать
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только после назначения тренера, надо думать о трансферах
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Фига, а когда Костич успел стать ненужным физруку Максу?) Один из тех игроков, кто тащил туринский автобус как мог) А теперь ему указали на выход) Позорники)
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