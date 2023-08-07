«Юве» интересуется Амрабатом, «Фиорентина» хочет 25 млн евро и бонусы. Также «бьянконери» могут подписать Аугусто из «Монцы» и Хольма из «Специи»
«Ювентус» заинтересован в подписании Софьяна Амрабата.
По информации La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Фиорентины» нравится главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, поскольку он хочет видеть в команде опытного полузащитника. Также в подписании Амрабата заинтересован спортивный директор Кристиано Джунтоли.
Отмечается, что в данный момент клуб не ведет переговоров по Амрабату с «Фиорентиной». Марокканец, в свою очередь, предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед». «Фиорентина» рассчитывает получить за 26-летнего полузащитника не менее 25 миллионов евро и бонусы.
Кроме того, «Ювентус» продолжает контакты с «Лацио» по трансферу Луки Пеллегрини. Команду также может покинуть Филип Костич, который больше не считается в клубе неприкасаемым.
В случае, если оба игрока покинут «Ювентус», «бьянконери» попытается подписать защитника «Монцы» Карлоса Аугусто, которым также интересуются «Интер» и «Аталанта». Также туринцам интересен защитник «Специи» Эмиль Хольм.
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