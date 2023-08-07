Гвардиол стоит 6 млн, Хейлунд – 7,5 в Fantasy АПЛ. Новичок «МЮ» стал самым дорогим форвардом команды

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия fantasy Йошко Гвардиол Расмус Хейлунд Футбол

Новички «Сити» и «Юнайтед» добавлены в фэнтези-турнир по АПЛ на Sports.ru.

Защитник Йошко Гвардиол, которого «Сити» приобрели у «РБ Лейпциг», оценен в 6 млн. Только один защитник в команде стоит дороже – Жоау Канселу (6,5), остальные игроки основного состава этой позиции тоже стоят 6 млн.

Форвард «Манчестер Юнайтед», купленный у «Аталанты», стоит 7,5 млн – он стал самым дорогим в команде на своей позиции, поскольку Антони Марсьяль оценен в 7 млн, Мэйсон Гринвуд – в 6,5.

Новый сезон фэнтези АПЛ начнется в пятницу, 11 августа. Дедлайн для сбора команд – 22:00, когда начнется матч открытия между «Бернли» и «Манчестер Сити».

Оценки игроков – целый мир. Как все там устроено?

5 комментариев

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да ладно, даже в официальной фэнтези АПЛ нападающий МЮ Хейлунд стоит 7
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Ответ damondiamond
да ладно, даже в официальной фэнтези АПЛ нападающий МЮ Хейлунд стоит 7
эм, только что заходил, там только Марсиаль из нападающих
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Ответ Under
эм, только что заходил, там только Марсиаль из нападающих
https://www.manutd.com/en/news/detail/what-is-rasmus-hojlund-fpl-price-after-signing-for-man-utd
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Ответ damondiamond
https://www.manutd.com/en/news/detail/what-is-rasmus-hojlund-fpl-price-after-signing-for-man-utd
а блин, это они такой незаметный пейджинг сделали
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