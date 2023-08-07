Гвардиол стоит 6 млн, Хейлунд – 7,5 в Fantasy АПЛ. Новичок «МЮ» стал самым дорогим форвардом команды

Новички «Сити» и «Юнайтед» добавлены в фэнтези-турнир по АПЛ на Sports.ru.

Защитник Йошко Гвардиол, которого «Сити» приобрели у «РБ Лейпциг», оценен в 6 млн. Только один защитник в команде стоит дороже – Жоау Канселу (6,5), остальные игроки основного состава этой позиции тоже стоят 6 млн.

Форвард «Манчестер Юнайтед», купленный у «Аталанты», стоит 7,5 млн – он стал самым дорогим в команде на своей позиции, поскольку Антони Марсьяль оценен в 7 млн, Мэйсон Гринвуд – в 6,5.

Новый сезон фэнтези АПЛ начнется в пятницу, 11 августа. Дедлайн для сбора команд – 22:00, когда начнется матч открытия между «Бернли» и «Манчестер Сити».

Оценки игроков – целый мир. Как все там устроено?