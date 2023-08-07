Ташуев о 2:1 с «Сочи»: «Погодные условия тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности»

Сергей Ташуев оценил победу «Ахмата» в гостях над «Сочи» (2:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

— Во втором тайме вы сделали глоток воды. Сколько раз хотелось сменить футболку во втором тайме?

— Выжимать футболку не хотелось, если честно. Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью.

Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у « » были. Но и у нас были моменты, ребята справились.

— Насколько серьезно повреждение у Агаларова?

— Ушиб колена, кость. Был удар. Думаю, скоро будет в строю. Надеюсь, в следующем матче сыграет, — сказал главный тренер « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER