«Челси» предложил 30 млн евро за Олисе «Кристал Пэлас». «Ман Сити» интересуется хавбеком

«Челси» намерен приобрести полузащитника Майкла Олисе.

«Синие» сделали « » устное предложение о трансфере 21-летнего футболиста за 30 миллионов евро, сообщает RMC Sport.

« » и Олисе достигли предварительной договоренности о сотрудничестве, но клуб хочет лучше разобраться в ситуации с травмой задней поверхности бедра, которую француз получил на молодежном чемпионате Европы.

Ранее стало известно, что интерес к игроку также проявляет « ». Хавбек отдает предпочтению варианту с «Челси», но трансфер еще не гарантирован.

В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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