«Челси» предложил 30 млн евро за Олисе «Кристал Пэлас». «Ман Сити» интересуется хавбеком

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

«Челси» намерен приобрести полузащитника Майкла Олисе.

«Синие» сделали «Кристал Пэлас» устное предложение о трансфере 21-летнего футболиста за 30 миллионов евро, сообщает RMC Sport.

«Челси» и Олисе достигли предварительной договоренности о сотрудничестве, но клуб хочет лучше разобраться в ситуации с травмой задней поверхности бедра, которую француз получил на молодежном чемпионате Европы. 

Ранее стало известно, что интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити». Хавбек отдает предпочтению варианту с «Челси», но трансфер еще не гарантирован. 

В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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6 комментариев

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Это же вингер? Тогда не пойму, зачем он Челси? Своих же хватает
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30 млн какие-то смешные деньги за топаря, помню как он наш мю декласснул:))

https://youtube.com/shorts/W_xLHle1720?feature=share
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"Кристал Пэлас", наверняка, также устно, но в более красноречивой форме, их послал
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Пшик какой то выдуманный, у Челси вингеров на 3 команды
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