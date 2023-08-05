«Челси» предложил 30 млн евро за Олисе «Кристал Пэлас». «Ман Сити» интересуется хавбеком
«Челси» намерен приобрести полузащитника Майкла Олисе.
«Синие» сделали «Кристал Пэлас» устное предложение о трансфере 21-летнего футболиста за 30 миллионов евро, сообщает RMC Sport.
«Челси» и Олисе достигли предварительной договоренности о сотрудничестве, но клуб хочет лучше разобраться в ситуации с травмой задней поверхности бедра, которую француз получил на молодежном чемпионате Европы.
Ранее стало известно, что интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити». Хавбек отдает предпочтению варианту с «Челси», но трансфер еще не гарантирован.
В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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