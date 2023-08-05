Ежов набрал 16 очков за матч с «Ростовом» в Fantasy РПЛ. Один игрок сделал его капитаном

Хавбек «Крыльев» Роман Ежов забил, сделал два ассиста и заработал пенальти в 3-м туре РПЛ.

Ежов в первом тайме отдал две голевые передачи – на Владимира Хубулова и Никиту Салтыкова в течение первых 10 минут матча. А в добавленное время он заработал 11-метровый и сам его реализовал. Самарцы выиграли у «Ростова» со счетом 5:1.

Таким образом, полузащитник «Крыльев» набрал 16 очков в Fantasy-турнире: +5 за гол, +6 за два ассиста, +2 за заработанный пенальти и +3 за полный матч.

В фэнтези-турнире на Sports.ru Ежова в состав включили 1,15% игроков, только один из них выбрал Романа капитаном и набрал за счет удвоения 32 очка.

Напомним, 18-летний полузащитник Никита Салтыков забил два мяча и принес 10 фэнтези-менеджерам, которые поставили его в основу, 12 очков.