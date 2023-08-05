Салтыков в составе всего у 10 игроков в Fantasy. 18-летний полузащитник сделал дубль «Ростову» за 1-й тайм

Никита Салтыков из «Крыльев Советов» забил два мяча в ворота «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ.

Хавбек дебютировал в стартовом составе самарцев и забил на 10-й минуте с передачи Романа Ежова – сделал счет 2:0, а через 15 минут отличился после паса Бенхамина Гарре и установил 3:1 на табло.

Таким образом, только за счет голов Салтыков набрал 10 очков в Fantasy-турнире (по +5 за каждый для полузащитника).

Игрок «Крыльев» в составе у 93 фэнтези-менеджеров, а в основе у 10 игроков. Никто не сделал Салтыкова капитаном.