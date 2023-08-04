Тренер женской сборной Замбии трогал футболистку за грудь на тренировке во время ЧМ – ФИФА начала расследование. Ранее его обвиняли в сексе со спортсменками

Теги женский футбол ФИФА происшествия сборная Замбии чемпионат мира среди девушек сборная Замбии жен контент Футбол

Тренер женской сборной Замбии потрогал футболистку за грудь во время тренировки.

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в прошлую пятницу, за два дня до матча группового этапа женского ЧМ против сборной Коста-Рики (3:1). Несколько игроков сборной видели, как Брюс Мвапе после тренировки трогал одну из футболисток за грудь.

Спортсменки не сообщали об инциденте до вылета сборной с турнира, поскольку опасались за свое будущее в сборной.

Сообщается, что об инциденте известно делегату ФИФА и президенту Футбольной ассоциации Замбии. В отношении Брюса Мвапе начато расследование ФИФА.

«ФИФА чрезвычайно серьезно относится к любым заявлениям о неправомерном поведении , у нас есть четкая процедура для любого футболиста, который хочет сообщить об инциденте. Мы можем подтвердить, что в отношении женской сборной Замбии была получена жалоба, и в настоящее время по ней проводится расследование. Мы не можем предоставить более подробную информацию о проводимом расследовании по очевидным соображениям конфиденциальности.

Любой, кто хочет сообщить о домогательствах в футболе, может сделать это через платформу конфиденциальной отчетности ФИФА, при этом вся информация обрабатывается в строжайшем секрете. В случае установления вины ФИФА применяет самые строгие из возможных санкций, включая пожизненное отстранение от футбола. Наш послужной список демонстрирует это», – сообщил представитель ФИФА.

Перед началом чемпионата мира в отношении Брюса Мвапе было открыто расследование по подозрению в сексуальных домогательствах. Одна из футболисток сборной Замбии заявила, что интимные отношения тренера с футболистами являются в команде нормой. Также расследование начато в отношении тренера сборной U17 Калубы Кангва.

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17 комментариев

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Хорошо что пострадавшие успели быстро сообщить о домогательствах. В противном случае комментаторы спортса им бы пояснили по понятиям
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Ответ Гамарджоба Генацвале
На тренировке не бывает женщин и мужчин! Есть верные бойцы - проводники идей тренера. Грудь ушла в сторону и мешает тренировке-подошёл подправил.
Станислав Саламович ты что-ли?
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Ответ Аморалинни
Риго на спорц бочку катит?))) Забавно, ведь риго работник спорца
Почему тогда его постоянно банят?🤔
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Ответ rigobersong
ЛГБТ, домогательства, медиалига, квиры, трансы, БЛМ, СВО, инфлюенсеры именно ради этого мы заходим на спортивный сайт:))
Риго не обобщай))
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Ответ rigobersong
ЛГБТ, домогательства, медиалига, квиры, трансы, БЛМ, СВО, инфлюенсеры именно ради этого мы заходим на спортивный сайт:))
Почему-то ты забыл про рычаги.
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У футболисток зачастую маленькая грудь, максимум двойка, щупать там особенно нечего, но это не даёт ему право так себя вести, отстранять от футбольной деятельности таких надо и надолго.
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О Боже, пощупали грудь первого размера. Если б хотя бы второго, было бы тихо.
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На тренировке не бывает женщин и мужчин! Есть верные бойцы - проводники идей тренера. Грудь ушла в сторону и мешает тренировке-подошёл подправил.
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Тема сисеГ не раскрыта
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ЛГБТ, домогательства, медиалига, квиры, трансы, БЛМ, СВО, инфлюенсеры именно ради этого мы заходим на спортивный сайт:))
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Риго на спорц бочку катит?)))
Забавно, ведь риго работник спорца
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"Одна из футболисток сборной Замбии заявила, что интимные отношения тренера с футболистами являются в команде нормой."

Ну так если это норма, то в чем проблема?
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Вовсе не факт, что это была футболистка
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Конечно же наказание тренера искоренит проблему в странах, где в порядке вещей выдавать замуж по сути детей. ООН, Фифа и прочие бюрократы не решают глобальные вопросы, а лишь делают вид, в то время когда Инфантино тусуется с трансами:))
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Трогал или жмякал? Это важно.
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Вспомнился советский журнал Здоровье за 1979 год где была статья что прием мяча грудью (ну вообще то в футболе этим местом так делают) у женщин потом негативно влияет на кормящие функции..
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Судя по вечерним новостям, редактор порнуху посмотрел перед сном и его заклинило.
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