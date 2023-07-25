Тренер женской сборной Замбии об обвинениях в сексуальном насилии: «Я не могу уйти в отставку без причины. Правда должна всплыть»

Теги женский футбол происшествия чемпионат мира среди девушек сборная Замбии жен Футбол

Тренер женской сборной Замбии досрочно завершил свою пресс-конференцию.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Брюс Мвапе заставлял футболисток заниматься сексом с ним и запрещал говорить об этом под угрозой наказания. В отношении него начато расследование из-за предполагаемого сексуального насилия.

Мвапе продолжает руководить сборной на женском чемпионате мира. Его пресс-конференция перед матчем с Испанией была прервана досрочно из-за постоянных вопросов об этом расследовании.

После того, как сотрудник пресс-службы ФИФА наложил вето на один вопрос, Мвапе все же ответил одному журналисту, который спросил, пойдет ли на пользу команде его отставка. 

«Какая обстановка влияет на команду? О чем вы говорите? Я хотел бы знать, потому что я никак не могу уйти в отставку без причины.

Может быть, ваша причина в том, что вы читаете информацию из средств массовой информации или из пресс-релизов, но правда об этом вопросе тоже должна всплыть, не только слухи», – сказал Мвапе. 

Журналист BBC спросил капитана Марокко, есть ли в команде лесбиянки и как им живется в стране, где однополые отношения запрещены. Она не ответила, компания извинилась

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
А я смотрю женский чемпионат мира вполне интересно начинается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ TaR
А я смотрю женский чемпионат мира вполне интересно начинается
Главная новость впереди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Всплывает не правда, а совсем другая субстанция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий