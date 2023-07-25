Тренер женской сборной Замбии об обвинениях в сексуальном насилии: «Я не могу уйти в отставку без причины. Правда должна всплыть»

Тренер женской сборной Замбии досрочно завершил свою пресс-конференцию.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Брюс Мвапе заставлял футболисток заниматься сексом с ним и запрещал говорить об этом под угрозой наказания. В отношении него начато расследование из-за предполагаемого сексуального насилия.

Мвапе продолжает руководить сборной на женском чемпионате мира. Его пресс-конференция перед матчем с Испанией была прервана досрочно из-за постоянных вопросов об этом расследовании.

После того, как сотрудник пресс-службы ФИФА наложил вето на один вопрос, Мвапе все же ответил одному журналисту, который спросил, пойдет ли на пользу команде его отставка.

«Какая обстановка влияет на команду? О чем вы говорите? Я хотел бы знать, потому что я никак не могу уйти в отставку без причины.

Может быть, ваша причина в том, что вы читаете информацию из средств массовой информации или из пресс-релизов, но правда об этом вопросе тоже должна всплыть, не только слухи», – сказал Мвапе.

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