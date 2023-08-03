Аарон Рэмсдейл: «В футболе много негатива и токсичности, люди перешли всякие границы. Соцсети по какой-то причине не хотят это остановить»

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики соцсети Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл высказался о негативных комментариях болельщиков в соцсетях.

«В футболе, особенно в последние несколько лет, очень много негатива и токсичности. Будь то в социальных сетях или вживую – кажется, что многие люди перешли всякие границы.

Как бы печально это ни звучало, я знаю, что после публикации этой статьи я буду получать [неприятные] сообщения. Другие игроки получают сообщения еще хуже, особенно мои темнокожие партнеры по команде. По какой-то причине компании, которым принадлежат соцсети, похоже, не заинтересованы в том, чтобы остановить это.

Но мне кажется, речь не о том, чтобы остановить это. Дело не в троллях. Я знаю, что не могу до них достучаться. Для меня это просто отстаивание того, что правильно», – написал вратарь «Арсенала» в колонке для The Players’ Tribune.

5 комментариев

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ну и в чем он не прав? взять хоть тот же спортс: местные кулес - самые токсичные персонажи в среде болельщиков, но в то же время они - главные поставщики трафика для сайта, так будет ли сайт их банить за токсичность? очевидно что нет
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Соц.сети - мировая арена для всех тех, кто хочет выплеснуть эмоции, но не может/ не хочет этого делать в жизни…

А какая разница «компаниям» какие комментарии будут? Лишь бы они были и продвигали их еще больше::)
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Всегда интересно было про травлю звёзд в сети : в чем проблема закрыть ЛС и не читать комменты о себе?
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И в чем проблема? Отпишись от всех соцсетей и не парься
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Ответ red hikkikomori
Всегда интересно было про травлю звёзд в сети : в чем проблема закрыть ЛС и не читать комменты о себе?
Проще сказать, чем сделать.

Даже если они закроют свои комментарии и не будут читать ЛС

Новости и СМИ вокруг них то остаются, и они всё это в любом случае увидят
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