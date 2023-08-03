Аарон Рэмсдейл: «В футболе много негатива и токсичности, люди перешли всякие границы. Соцсети по какой-то причине не хотят это остановить»
Аарон Рэмсдейл высказался о негативных комментариях болельщиков в соцсетях.
«В футболе, особенно в последние несколько лет, очень много негатива и токсичности. Будь то в социальных сетях или вживую – кажется, что многие люди перешли всякие границы.
Как бы печально это ни звучало, я знаю, что после публикации этой статьи я буду получать [неприятные] сообщения. Другие игроки получают сообщения еще хуже, особенно мои темнокожие партнеры по команде. По какой-то причине компании, которым принадлежат соцсети, похоже, не заинтересованы в том, чтобы остановить это.
Но мне кажется, речь не о том, чтобы остановить это. Дело не в троллях. Я знаю, что не могу до них достучаться. Для меня это просто отстаивание того, что правильно», – написал вратарь «Арсенала» в колонке для The Players’ Tribune.
А какая разница «компаниям» какие комментарии будут? Лишь бы они были и продвигали их еще больше::)
Даже если они закроют свои комментарии и не будут читать ЛС
Новости и СМИ вокруг них то остаются, и они всё это в любом случае увидят