Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10. Мы уязвимы в защите, проблемы надо решать – за атаку я спокоен»
Карло Анчелотти подвел итоги предсезонной подготовки «Реала».
В товарищеском матче против «Ювентуса» в рамках турне по США «Реал» уступил со счетом 1:3. Ранее мадридцы проиграли «Барселоне» (0:3) и одержали победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Миланом» (3:2).
«Мы не привыкли быть такими уязвимыми в защите. Оборонительный аспект нуждается в улучшении, мы пропустили много голов. Баланс нарушен, это нужно исправить. Эту проблему легко решить – например, немного опустить блок.
Поставил бы предсезонке 6 баллов [из 10]. Очевидно, [проблемы в обороне] необходимо решать. За атаку я не беспокоюсь – мы много создавали. Думаю, мы контролировали ход игры во всех четырех матчах. Я больше беспокоюсь за оборону.
Есть вещи, которые нуждаются в улучшении, но это коллективная проблема. Мы много пропустили, когда команда соперника усиливает давление, у нас возникают трудности», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
Очень не хватает. Моменты создавать могут, а забивать некому.
Хоселу не тянет точного основного в Мадриде. Нужен кто-то типа Кейна, иначе будут большие проблемы с атакой…
Поэтому флангам проходилось очень много «единалить», потому что Белингем на острие это смешно(при всем уважении к его таланту, он игрок центра поля).
Страйкер нужен кровь из носу.
Про центр и защиту я ничего не говорю даже)