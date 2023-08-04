Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10. Мы уязвимы в защите, проблемы надо решать – за атаку я спокоен»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги предсезонной подготовки «Реала».

В товарищеском матче против «Ювентуса» в рамках турне по США «Реал» уступил со счетом 1:3. Ранее мадридцы проиграли «Барселоне» (0:3) и одержали победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Миланом» (3:2).

«Мы не привыкли быть такими уязвимыми в защите. Оборонительный аспект нуждается в улучшении, мы пропустили много голов. Баланс нарушен, это нужно исправить. Эту проблему легко решить – например, немного опустить блок.

Поставил бы предсезонке 6 баллов [из 10]. Очевидно, [проблемы в обороне] необходимо решать. За  атаку я не беспокоюсь – мы много создавали. Думаю, мы контролировали ход игры во всех четырех матчах. Я больше беспокоюсь за оборону.

Есть вещи, которые нуждаются в улучшении, но это коллективная проблема. Мы много пропустили, когда команда соперника усиливает давление, у нас возникают трудности», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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8 комментариев

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Ну реализация тоже хромает на две ноги, столько моментов создали, а мяч упорно не шел в ворота.
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на сегодня ни атаки разумной ни защиты грамотной. и полное непонимание между игроками.
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По матчам в американском турне очевидно, что Реалу нужен хороший забивной форвард.
Очень не хватает. Моменты создавать могут, а забивать некому.
Хоселу не тянет точного основного в Мадриде. Нужен кто-то типа Кейна, иначе будут большие проблемы с атакой…
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Йошка Гвардиол был лучшим из списка, это огромное упущение
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Есть над чем работать, прекрасно что Карло это осознаёт. Но поводы для оптимизма есть, эпизодами игра была прям очень хороша. Игрокам надо привыкнуть к новой схеме и всё будет
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Ответ Mykytka
По матчам в американском турне очевидно, что Реалу нужен хороший забивной форвард. Очень не хватает. Моменты создавать могут, а забивать некому. Хоселу не тянет точного основного в Мадриде. Нужен кто-то типа Кейна, иначе будут большие проблемы с атакой…
Скажите спасибо эпопеи с Мбаппе. Так бы уже давно купили
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Ответ Mykytka
По матчам в американском турне очевидно, что Реалу нужен хороший забивной форвард. Очень не хватает. Моменты создавать могут, а забивать некому. Хоселу не тянет точного основного в Мадриде. Нужен кто-то типа Кейна, иначе будут большие проблемы с атакой…
а ты видел кучу созданных моментов? и кто бъет и попасть не может? не фантазируй. нет вразумительной игры в атаке. центр сор рники проходят,ка горячий нож сквозь масло,а про защиту вообще отдельный разговор,там просто черная дыра.
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Ответ Геннадий Чеботарев
а ты видел кучу созданных моментов? и кто бъет и попасть не может? не фантазируй. нет вразумительной игры в атаке. центр сор рники проходят,ка горячий нож сквозь масло,а про защиту вообще отдельный разговор,там просто черная дыра.
Да.
Поэтому флангам проходилось очень много «единалить», потому что Белингем на острие это смешно(при всем уважении к его таланту, он игрок центра поля).

Страйкер нужен кровь из носу.

Про центр и защиту я ничего не говорю даже)
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