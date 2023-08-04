Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10. Мы уязвимы в защите, проблемы надо решать – за атаку я спокоен»

Карло Анчелотти подвел итоги предсезонной подготовки «Реала».

В товарищеском матче против « » в рамках турне по США «Реал» уступил со счетом 1:3. Ранее мадридцы проиграли «Барселоне» (0:3) и одержали победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Миланом» (3:2).

«Мы не привыкли быть такими уязвимыми в защите. Оборонительный аспект нуждается в улучшении, мы пропустили много голов. Баланс нарушен, это нужно исправить. Эту проблему легко решить – например, немного опустить блок.

Поставил бы предсезонке 6 баллов [из 10]. Очевидно, [проблемы в обороне] необходимо решать. За атаку я не беспокоюсь – мы много создавали. Думаю, мы контролировали ход игры во всех четырех матчах. Я больше беспокоюсь за оборону.

Есть вещи, которые нуждаются в улучшении, но это коллективная проблема. Мы много пропустили, когда команда соперника усиливает давление, у нас возникают трудности», – сказал главный тренер мадридского « ».