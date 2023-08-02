Мак Аллистер повредил колено в игре с «Баварией». Хавбек «Ливерпуля» был заменен в перерыве
Алексис Мак Аллистер получил травму в товарищеском матче с «Баварией».
В товарищеском матче в Сингапуре «Бавария» обыграла «Ливерпуль» со счетом 4:3.
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер был заменен в перерыве матча.
Как сообщает Pazzi di Fanta, Мак Аллистер хромал, покидая поле. Предположительно, аргентинец травмировал колено.
Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» этим летом. Сумма трансфера составила 35 млн евро.
Как там Собослаи от него почему то больше ожиданий
Как будто Клопп когда то покупал готовых топ игроков (за парочкой исключений пожалуй)
Щас вольется и станет стопом, главное без травм вот таких