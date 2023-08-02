Мак Аллистер повредил колено в игре с «Баварией». Хавбек «Ливерпуля» был заменен в перерыве

Алексис Мак Аллистер получил травму в товарищеском матче с «Баварией».

В товарищеском матче в Сингапуре « » обыграла «Ливерпуль» со счетом 4:3.

Полузащитник « » был заменен в перерыве матча.

Как сообщает Pazzi di Fanta, Мак Аллистер хромал, покидая поле. Предположительно, аргентинец травмировал колено.

Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» этим летом. Сумма трансфера составила 35 млн евро.