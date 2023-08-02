Мак Аллистер повредил колено в игре с «Баварией». Хавбек «Ливерпуля» был заменен в перерыве

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия травмы товарищеские матчи (клубы) Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер получил травму в товарищеском матче с «Баварией».

В товарищеском матче в Сингапуре «Бавария» обыграла «Ливерпуль» со счетом 4:3.

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер был заменен в перерыве матча.

Как сообщает Pazzi di Fanta, Мак Аллистер хромал, покидая поле. Предположительно, аргентинец травмировал колено.

Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» этим летом. Сумма трансфера составила 35 млн евро.

15 комментариев

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Иронично, по-скотски грубо весь матч играл Ливерпуль, а сломался в итоге их же игрок.
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Подарки от Брайтона они такие, что захочется отправить их назад. Кукурелья и Поттер не дадут соврать. 🤭
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Ну как так то, скоро уже сезон начинается и тут такое...😞
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Все с ним нормально,уже сказал Клопп
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Ответ QWertY
По предсезонным играм совсем не впечатляет. Ливер походу будет жалеть, что в одно ТО продали и Фабиньо, и Хендерсона
Посмотрим ещё, в футбол Клоппа в целом все игроки входят очень долго
Как там Собослаи от него почему то больше ожиданий
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Ответ alexmixer9
Посмотрим ещё, в футбол Клоппа в целом все игроки входят очень долго Как там Собослаи от него почему то больше ожиданий
Так в этом может быть проблема. Могут потратить слишком много времени на адаптацию и конкурентов будет уже не догнать
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Ответ Игорь Нижник
Я так и не увидел за что его позвали в Ливер , по мне так средний игрок без явных сильных сторон
Как и Фабиньо, как и Хендерсон
Как будто Клопп когда то покупал готовых топ игроков (за парочкой исключений пожалуй)
Щас вольется и станет стопом, главное без травм вот таких
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