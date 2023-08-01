«Барселона» отдала Хулиана Араухо в аренду вышедшему в Ла Лигу «Лас-Пальмасу»
Игрок «Барселоны» Хулиан Араухо арендован «Лас-Пальмасом».
21-летний защитник перешел в «Лас-Пальмас», который выступит в Ла Лиге в предстоящем сезоне.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Барселона» купила Хулиана Араухо зимой 2023 года у «Лос-Анджелес Гэлакси» за четыре миллиона евро.
В американском клубе защитник провел 109 матчей за четыре сезона, забив два гола и сделав 14 результативных передач.
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