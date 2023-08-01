«Барселона» отдала Хулиана Араухо в аренду вышедшему в Ла Лигу «Лас-Пальмасу»

Теги Барселона Ла Лига трансферы Лас-Пальмас Хулиан Араухо Футбол

Игрок «Барселоны» Хулиан Араухо арендован «Лас-Пальмасом».

21-летний защитник перешел в «Лас-Пальмас», который выступит в Ла Лиге в предстоящем сезоне.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Барселона» купила Хулиана Араухо зимой 2023 года у «Лос-Анджелес Гэлакси» за четыре миллиона евро.

В американском клубе защитник провел 109 матчей за четыре сезона, забив два гола и сделав 14 результативных передач.

5 комментариев

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rich.
«Араухо перешел из Барселоны в Лас-Пальмас»
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App. Bs
Фух!Можно выдыхать!
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Мохнатый55
Защитник Барселоны Араухо перешел в Лас-Пальмас.
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TAGAY
так был безнадежен что решили отдать в аренду когда в команде ни одного ПЗ? или же Хави снова боится рискнуть и хочет готового топа..
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museum
Я так понимаю, Тебас ввёл лимит Араухо в командах. Пришлось отдать, чтобы вписаться.
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