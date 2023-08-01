«Челси» объявил о переходе Угошукву из «Ренна» за 27,5 млн евро. Контракт – на 7 лет с опцией продления на год

Лесли Угошукву перешел в «Челси» из «Ренна».

Английский клуб официально сообщил о трансфере 19-летнего полузащитника.

Контракт с футболистом подписан на семь лет с возможностью продления договора еще на год.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера для « » составит 27,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне провел 35 матчей за « » во всех турнирах. В Лиге 1 хавбек сделал одну результативную передачу в 26 играх. Статистика игрока доступна здесь.