«Челси» объявил о переходе Угошукву из «Ренна» за 27,5 млн евро. Контракт – на 7 лет с опцией продления на год

Теги Ренн Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Лесли Угошукву Футбол

Лесли Угошукву перешел в «Челси» из «Ренна».

Английский клуб официально сообщил о трансфере 19-летнего полузащитника.

Контракт с футболистом подписан на семь лет с возможностью продления договора еще на год.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера для «Челси» составит 27,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лесли Угошукву провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах. В Лиге 1 хавбек сделал одну результативную передачу в 26 играх. Статистика игрока доступна здесь.

68 комментариев

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Teodrakis
Ответ Roman
Очередной мукунку в Челси, о котором никто не слышал и больше не услышит
Если ты тут с ветки фигурного катания, то наверно и про Камавинга не слышал. Нормальные люди так не страдают
+58
-16
+42
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Roman
Очередной мукунку в Челси, о котором никто не слышал и больше не услышит
+75
-44
+31
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DolJun
Ответ Хан Сахан
Когда думаешь, что Боули одумался и взялся за ум, назначив Почеттино, покупая неплохих парней вроде Джексона И тут он такой «опа нежданчик»
лол, можно подумать про джексона было больше известно до покупки чем про этого нонейма
+18
-2
+16
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Алексей Микитенко
Ответ Roman
Очередной мукунку в Челси, о котором никто не слышал и больше не услышит
Ну если смотреть чуть дальше двух-трех команд топ-5 лиг, то можно было о нем и услышать
У парня продвинутая статистика на уровне близком к Лавии, а заплатили за него в два раза меньше, чем хотят за Лавию. Пару лет аренд и будет игрок под основу/ротацию челси
+16
-2
+14
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Teodrakis
Ответ Donald J. Trump
Комментарий удален модератором
Мудрик среди этих черных как та порнозвезда с мема... Точно потеряет место в составе
+12
-3
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AlbertDav
Цена на трансфермаркете 9млн евро
+9
-2
+7
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Хан Сахан
Когда думаешь, что Боули одумался и взялся за ум, назначив Почеттино, покупая неплохих парней вроде Джексона
И тут он такой «опа нежданчик»
+19
-12
+7
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Угараю_с_вас
Ответ Хан Сахан
Когда думаешь, что Боули одумался и взялся за ум, назначив Почеттино, покупая неплохих парней вроде Джексона И тут он такой «опа нежданчик»
Может и заиграет) наверное все трансферы под Почеттино делают, главное балласт скинули. Будет интересно посмотреть, что будет делать Поч
+6
0
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Eden Hazard
Ответ DolJun
лол, можно подумать про джексона было больше известно до покупки чем про этого нонейма
заиграет, будут говорить, что всегда знали, что это топ, не знали только дятлы) как всегда)
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Raindrop Drop Top
Это что за чудо такое угабуга за оверпрайс 🤣
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Alex Sarus
с опцией продления на 10
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Ibra Meji
Не выдержала душа Боули.
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Алексей Микитенко
Ответ Chuha-Motibg
Кто-нибудь расскажите Боули что в настоящем футболе не обязательно покупать только молодых на 5 лет вперед ожидая их прогресса как в карьере фифа.
Ну руководство выбрало такой вектор развития и целенаправленно его придерживается. Хороший он или плохой это человек мы узнаем только через несколько лет
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LaffyTaffy
что с Челси творится? они теперь белых людей ненавидят?
скоро клуб будет фулл блек
+6
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Roman
Ответ Teodrakis
Если ты тут с ветки фигурного катания, то наверно и про Камавинга не слышал. Нормальные люди так не страдают
Про Камавинга слышал. В кармане у Бернарду Сильвы сидит до сих пор
+8
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Магомед Жабиев
Ответ Roman
Очередной мукунку в Челси, о котором никто не слышал и больше не услышит
Великий начальник скаутингового отдела заявляет с дивана !
+5
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Niyaz niyaz
А могли взять Угочукву из Рубина, и гораздо дешевле,эх лоханулся Челси...
+3
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BZB
Боэли знает толк в извращениях.
+3
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Bazilic
Челси на полном серьезе собрался с такими трансферами конкурировать с Сити, Мю, Ливерпулем и Арсеналом?)
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Jazzzz
Челси забирает пальму первенства АПЛ самых смешных фамилий в составе))
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Алексей Микитенко
Ответ XavIniesta2008-2015
УЕФА ограничили амортизацию трансфера 5-ю годами. Зачем такие длинные контракты ?
Чтобы через 2-3 года, когда он прокачается, не начал выпрашивать зарплату пожирнее. Видимо лишают игрока и агентов рычагов влияния
+2
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Arshavin10
Ответ Bazilic
Прям как Ампаду
Так он вообще воспитанник лол
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Акира_1
Отличная замена Кайседо, которую отправят в аренду со слов Почеттино. Зачем вообще этот трансфер тогда? 🤭
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Ibra Meji
Не выдержала душа Боули.
🚿🚿🚿?
+2
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
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так щас цены такие, чего тут странного у удивительного?
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