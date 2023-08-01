«Челси» объявил о переходе Угошукву из «Ренна» за 27,5 млн евро. Контракт – на 7 лет с опцией продления на год
Лесли Угошукву перешел в «Челси» из «Ренна».
Английский клуб официально сообщил о трансфере 19-летнего полузащитника.
Контракт с футболистом подписан на семь лет с возможностью продления договора еще на год.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера для «Челси» составит 27,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Лесли Угошукву провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах. В Лиге 1 хавбек сделал одну результативную передачу в 26 играх. Статистика игрока доступна здесь.
У парня продвинутая статистика на уровне близком к Лавии, а заплатили за него в два раза меньше, чем хотят за Лавию. Пару лет аренд и будет игрок под основу/ротацию челси
И тут он такой «опа нежданчик»
скоро клуб будет фулл блек